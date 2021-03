Terremoto, due scosse in Adriatico avvertite sulla costa e al centro-sud La prima scossa nel mare Adriatico centrale è avvenuta alle 14.47. Secondo la stima dell'Ingv ha avuto magnitudo tra 5.6. Una seconda scossa di magnitudo 4.1 alle 15.00

Condividi

#27marzo #Terremoto nel mar Adriatico centrale: la scossa risulta avvertita dalla popolazione. La Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di #protezionecivile sul territorio. https://t.co/wVhlxgK9X3 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) March 27, 2021

Due le scosse di terremoto sono state registrate dall'Ingv nelattorno alle 15. La prima scossa, alle 14.47, è stata di magnitudo 5.6 ad una profondità di 5 chilometri, mentre la successiva, alle 15.00, è stata di magnitudo 4.1 ad una profondità di 10 chilometri."La scossa risulta avvertita dalla popolazione - sottolinea in un tweet il Dipartimento della Protezione Civile - La sala situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio".Le scossa di terremoto nel mare Adriatico centrale sono state avvertite in modo particolare lungo la costa di, ma anche inAl momento non sono arrivate richieste di soccorso ai vigili del fuoco, ma solo richieste di informazioni in merito, apprende l'Adnkronos. Diverse telefonate sono giunte ai vigili del fuoco di Foggia e alla centrale della Protezione civile della Puglia a Bari Palese ma finora, come riferiscono dalla Protezione civile, "non ci sono segnalazioni di danni". Sono in corso verifiche.Una seconda scossa si è verificata alle ore 15.00, di magnitudo 4.1Già alle 12.26 di questa mattina era stata percepita un'altra scossa nel mar, di magnitudo 2,8. I dati sono stati registrati dalla sala sismica dell'Ingv a Roma. Secondo i dati dell'U.S. Geological Survey,, in provincia di Foggia, è la città più vicina all'epicentro. Al momento non si sono registrati danni a cose o persone.