Due forti scosse di terremoto alle Hawaii, nessun danno

Due forte scosse di terremoto hanno colpito la principale isola delle Hawaii, Big Island. Lo US Geological Survey riporta che la prima, avvenuta 17 miglia a sud di Naalehu, ha avuto una magnitudo di 6,1, la seconda, arrivata venti minuti dopo, una magnitudo di 6,2. Non si segnalano feriti. Il National Weather Service di Honolulu ha dichiarato che non c'è il rischio di tsunami.