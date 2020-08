Stonehaven ​Treno deraglia in Scozia, diversi feriti gravi Sturgeon: "Incidente estremamente grave"

Condividi

UPDATE: About 30 emergency vehicles, including an air ambulance, are at the scene with more continuing to arrive.



➡️https://t.co/nr4GLZhYwd pic.twitter.com/rYASEcp01e — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) August 12, 2020

Un treno è deragliato nel nord-est della Scozia, in una zona colpita negli ultimi giorni da inondazioni. Lo ha reso noto la polizia per i trasporti pubblici, mentre la First Minister scozzese, Nicola Sturgeon, in un tweet ha parlato di incidente "estremamente grave", senza tuttavia fornire ancora alcun bilancio di eventuali vittime.L'incidente è avvenuto a Stonehaven, nell'Aberdeenshire. Secondo i media britannici, ci sarebbero diversi feriti in gravi condizioni.Alcuni post sui social media mostrano immagini in cui si vede del fumo alzarsi dal luogo del deragliamento. Diverse ambulanze e un elicottero per il soccorso medico sono parcheggiati in un campo vicino.