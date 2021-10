Ballottaggio Roma, vandalizzata la sede del comitato per Michetti Sindaco "Fascista, ricordati di Piazzale Loreto" le scritte apparse davanti al quartier generale. Gualtieri condanna l'atto: "Deprecabile"

Condividi

"Fascista", "Ricordati piazzale Loreto", sono le scritte che durante la notte sono apparse fuori la sede del comitato elettorale per Michetti sindaco di via Antonio Malfante, a Piazza Navigatori nella zona di via Cristoforo Colombo."È stato profanato il mio comitato elettorale. Hanno scritto Michetti fascista. Ma io ho avuto solo la tessera della Dc. E sono sempre stato ispirato dagli ideali degasperiani. Non si vince così, non si governa così. Sono sconcertato che si arrivi a livelli così bassi per 'uccidere' una persona" ha commentato il candidato sindaco Michetti. "Stelle a cinque Punte delle Brigate Rosse e minacce di morte contro di me. Sono sconcertato. Il nostro comitato è stato profanato e vandalizzato con le stelle a cinque punte delle Brigate Rossa, Michetti fascista e richiami a Piazzale Loreto" ha scritto in una nota "Questo è il risultato - spiega - del clima di odio che si è creato intorno a me ed a tutto il centrodestra e che è stato alimentato in tutti questi mesi di campagna elettorale dalla sinistra. Adesso basta, non accetterò più attacchi che hanno addirittura portato a queste intimidazioni e minacce che offendono la mia persona e che mettono in pericolo la democrazia. Questa è una vergogna", concludeImmediata la solidarietà dell’altro candidato al ballottaggio di Roma Roberto Gualtieri: "La scritta con insulti contro Michetti è una cosa deprecabile. Bisogna sempre rispettare le persone. C'è una leale competizione con lui, con differenze di valori. Ho sottolineato che nelle sue liste ci sono esponenti di CasaPound ma io non mi sono mai permesso di insultarlo. A lui va la mia solidarietà".