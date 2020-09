Rincari solo per i corredi "griffati" Scuola, Codacons: non aumenta il prezzo dei libri di testo L'emergenza Covid con i suoi effetti depressivi sui consumi delle famiglie e l'incertezza che regna sulla ripresa dell'anno scolastico hanno comportato un contenimento dei prezzi al dettaglio sia per i libri di testo sia per il classico corredo

Nessun aumento per i prezzi dei libri scolastici, e anche sul fronte di zaini, diari, astucci e materiale relativo alla scuola si registra una sostanziale stabilità dei listini rispetto allo scorso anno. Lo afferma il Codacons, che smentisce l'allarme prezzi in tema di scuola ma ricorda come per i prodotti griffati le famiglie debbano mettere mano al portafogli, arrivando a spendere anche 180 euro per uno zaino di marca.Al momento i listini di diari, astucci, zaini e materiale scolastico appaiano sostanzialmente in linea con il 2019 e rincari si registrano solo per i prodotti di fascia alta, ossia per il corredo ''griffato'', spiega il Codacons. Nel 2020 "il prezzo di uno zaino di marca raggiunge i 180 euro, mentre per un astuccio griffato attrezzato (con penne, matite, gomma da cancellare e pennarelli) la spesa tocca il picco di 55 euro. Altra voce che incide sull'esborso per il corredo è quella relativa al diario, che quest'anno può superare i 22 euro per le marche più note".L'emergenza Covid con i suoi effetti depressivi sui consumi delle famiglie e l'incertezza che regna sulla ripresa dell'anno scolastico hanno comportato un contenimento dei prezzi al dettaglio sia per i libri di testo sia per il classico corredo. Ciò non significa certo risparmi per le famiglie: l'esborso per il materiale scolastico completo raggiungerà durante l'anno scolastico 2020/2021 quota 530 euro a studente su base annua, cui va aggiunto il costo per libri di testo, variabile a seconda del grado di istruzione e della scuola, con la spesa complessiva a carico delle famiglie che - tra corredo e libri - può facilmente raggiungere i 1.130 euro a studente - conclude il Codacons.