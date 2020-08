I casi positivi verranno separati fino all’arrivo dei genitori Associazione nazionale presidi: mancano 20mila aule. No ai termoscanner all’ingresso L’obiettivo è arrivare ad aprile le scuole il 14 settembre in sicurezza. Lo assicura l’associazione nazionale presidi che però non nasconde le difficoltà di un percorso a ostacoli sopratutto per l'aumento dei nuovi casi di Covid-19

"Forse si poteva arrivare a questo punto di consapevolezza con qualche anticipo. Non ci aspettavamo questa recrudescenza del virus, che sta complicando tutto. Io posso garantire che stiamo lavorando perchè la scuola apra in sicurezza e l'attenzione sia massima”. È stato chiaro Antonello Giannelli, presidente dell'associazione nazionale dei presidi, intervistato ad Agorà su Rai3.Alla domanda sulla mancanze delle aule, Giannelli risponde così: ” E' una stima difficile da fare: sono circa 20 mila, in tutta Italia. Sembra un numero enorme ma non lo è, significa meno di 3 aule a Comune, però indubbiamente è un numero significativo". "Quando si dice che mancano aule - ha precisato - non significa che qualche alunno rimarrà fuori ma che gli alunni saranno nelle stesse aule dell'anno scorso e il distanziamento di un metro non sarà possibile garantirlo sempre"."Non si tratta di aule ghetto ma semmai di aule di attesa”, spiega Antonello Giannelli . Sono dei locali separati dalle aule perchè se abbiamo qualcuno che presenta dei sintomi l'ultima cosa che vogliamo fare è tenerlo a contatto con gli altri. E quindi bisogna metterlo in un locale separato ovviamente con la mascherina ed essendo minorenne, come sarà quasi sempre, sarà accompagnato da un bidello o da un docente finche' non arriveranno i genitori a portarlo a casa. L'obiettivo è' che vada via il prima possibile dall'ambiente scolastico". "Contestualmente -sottolinea- si avviseranno le autorità sanitarie perché si dovranno fare tutti i controlli del caso, capire che tipo di interrelazioni ha avuto con gli altri e decidere casa fare"."La misurazione della febbre all'ingresso della scuola non è prevista, conclude Giannelli. “Non conta tanto misurare la febbre ma che non ci siano delle interazioni. Se ci fosse il termoscanner all'ingresso si creerebbero ulteriori assembramenti".