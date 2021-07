Didattica e Covid Scuola. Cts a Governo: varare misure per vaccini a docenti e personale Dal verbale del Cts in risposta ai quesiti del Ministero dell'Istruzione emerge la raccomandazione alla didattica in presenza con il distanziamento da seduti

Il Cts ritiene 'assolutamente necessario' dare priorità alla didattica in presenza per l'anno scolastico che partirà a settembre non solo per la formazione ma anche per lo sviluppo psicologico dei ragazzi; sostiene l'importanza di promuovere la vaccinazione nella scuola, tanto del personale scolastico quanto degli studenti.Infine raccomanda il distanziamento, ma dove questo non sia possibile, resta fondamentale mantenere le altre misure, a partire dall'uso delle mascherine di tipo chirurgico nei luoghi chiusi. Indiscrezioni che emergono dal verbale del Cts in risposta ai quesiti del Ministero dell'Istruzione anticipate dall'agenzia Ansa.Il CTS ritiene - inoltre - che tutto il personale scolastico debba essere vaccinato e fa una forte raccomandazione alla politica affinché ogni sforzo sia fatto per raggiungere un'elevata copertura vaccinale di docenti e non docenti, sia promuovendo delle campagne informative, sia individuando delle misure, anche legislative, appropriate, per garantire la più elevata soglia di persone vaccinate.Sempre secondo il verbale, la misura viene sollecitata in particolare in quelle Regioni nelle quali ci sono livelli inferiori di dosi somministrate rispetto ad altre Regioni.