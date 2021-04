Convocata seduta straordinaria su Dl Covid Scuola. Fedriga: "Incrinata collaborazione Stato-Regioni. Grave cambiare accordo" Il presidente della Conferenza delle Regioni ha spiegato che per rispettare una presenza a scuola di "un range da 60 al 100 per cento servirebbero dai 15mila ai 20 mila autobus in più", dunque non si tratta di una "scelta politica ma di limiti fisici", un fatto che "prescinde dalla sensibilità politica"

"Sulla scuola c'è un problema politico e istituzionale importante. In Consiglio dei Ministri è stato cambiato un accordo siglato tra istituzioni e questo è un precedente molto grave, non credo sia mai successo". Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, nel corso di un collegamento radiofonico. "Se si cambia idea - ha sottolineato Fedriga -, si convocano le parti con le quali si erano trovati gli accordi e si rimodulano. Io oggi ho convocato una Conferenza delle Regioni straordinaria e sono in contatto con Anci e Upi". "In questo caso - prosegue il governatore del Friuli Venezia Giulia - si è incrinata la leale collaborazione tra Stato e Regioni". E aggiunge: "Dispiace che il contributo costruttivo di tutte le Regioni d'Italia non sia stato accolto. Come conferenza abbiamo dimostrato che in un momento d'emergenza si può trovare unità indipendentemente dalle appartenenze politiche presentando proposte fattibili e di equilibrio".Fedriga ha spiegato che per rispettare una presenza a scuola di "un range da 60 al 100 per cento servirebbero dai 15mila ai 20 mila autobus in più", dunque non si tratta di una "scelta politica ma di limiti fisici", un fatto che "prescinde dalla sensibilità politica". Aver cambiato questo "un accordo siglato tra le istituzioni crea un precedente molto grave, credo non sia mai avvenuto", con un "problema politico istituzionale importante", ha aggiunto."Noi, come Conferenza delle Regioni, abbiamo proposto lo spostamento del coprifuoco alle 23. Un'ora in più non penso che rappresenti un problema per il rischio pandemico" spiega poi il presidente della Conferenza delle Regioni dopo che il governo ha deciso al momento di non spostarlo un'ora in avanti . "La proposta è assolutamente responsabile ed è arrivata all'unanimità all'interno della Conferenza", ha detto Fedriga.Per quanto riguarda il Recovery Fund "il procedimento con il precedente Governo ha coinvolto poco i territori e ora è invece fondamentale mettere a sistema le risorse. Se non facciamo una sintesi, rischiamo di sprecarle" sottolinea il Presidente della Conferenza delle Regioni. "Il Governo attuale sta facendo incontri per presentare i progetti dei diversi ministeri e noi, dopo la presentazione in Europa, abbiamo chiesto di avere dei tavoli di confronto tematici per poi declinare questi progetti nella vita reale del Paese" ha concluso il governatore del Friuli Venezia Giulia.