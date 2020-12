L'indagine non tiene conto del periodo della pandemia Scuola. Timss-Iea, studenti italiani migliorano in matematica E' quanto emerge dall'indagine che rileva l'apprendimento della matematica e delle scienze, nelle classi di IV elementare e di III media

Gli studenti italiani sono più bravi di un tempo in matematica: lo scorso anno hanno ottenuto risultati medi significativamente superiori a quelli del passato. È quanto emerge dall'indagine Timss della Iea che rileva l'apprendimento della matematica e delle scienze, nelle classi di IV elementare e di III media.Il rendimento degli studenti italiani in matematica in terza media è in linea con quello internazionale, con un punteggio medio di 497 punti e non si differenzia da quello di Norvegia, Svezia, Cipro, Portogallo. Tuttavia al Nord Italia gli studenti hanno un rendimento migliore della media nazionale e migliore di quelli del Centro e del Sud.Lo studio evidenzia tra l'altro che le differenze di rendimento degli alunni italiani dovute allo status socio economico e culturale sono già presenti in IV elementare e tendono ad aumentare in III media. E che dalla quarta elementare alla terza media la percentuale di studenti a cui non piace la matematica raddoppia.I risultati hanno messo in evidenza una carenza relativa dei nostri studenti in algebra (-7 punti), mentre geometria è risultata un punto di forza (+12 punti). I domini numero e dati e probabilità non si sono discostate significativamente dalla scala principale.Il punto debole dei nostri studenti riguarda il dominio conoscenza (-5 punti), cioè quelle operazioni che fanno riferimento al ricordo, riconoscimento e recupero, ma anche alla capacità di classificare e misurare. Dall'altra parte, la capacità di ragionamento in termini, ad esempio, di analisi, valutazione e giustificazione è risultata un punto di forza (+7 punti). Le abilità di applicare le conoscenze matematiche, infine, sono risultate in linea col punteggio nella scala totale.Gli studenti che si trovano nel benchmark internazionale Avanzato - evidenzia l'indagine - sono in grado di applicare le conoscenze e ragionare in termini matematici in una varietà di situazioni, sanno risolvere equazioni lineari e riescono a fare delle generalizzazioni. Solo il 3% dei nostri studenti si colloca nel livello Avanzato, rispetto al valore mediano internazionale del 5%.Gli studenti che si trovano nel benchmark Internazionale Alto sanno applicare le loro conoscenze e comprensione in una varietà di situazioni relativamente complesse. In Italia il 24% degli studenti raggiunge questo livello, in linea con il dato internazionale.Gli studenti che raggiungono il livello Medio sono in grado di applicare conoscenze matematiche di base in diverse situazioni. Il 62% degli studenti italiani riesce a risolvere compiti di livello Intermedio o superiore (56% valore mediano internazionale).Gli studenti che si trovano nel benchmark Internazionale Basso hanno qualche conoscenza dei numeri interi e delle rappresentazioni grafiche di base. In Italia il 91% degli studenti arriva almeno al livello Basso, contro l'87% della mediana internazionale.Solo l'1% degli studenti del Centro e del Sud Isole riesce a svolgere operazioni complesse collocandosi nel livello Avanzato. Le altre aree sono in linea con il dato nazionale. Anche per gli altri livelli, le percentuali più alte di studenti sono nelle aree del nord e quelle più basse nel meridione. Ad esempio, il 74% degli studenti del Nord Ovest riesce a risolvere almeno problemi di livello Intermedio, mentre nel Sud Isole questa percentuale scende al 45%.Tra gli studenti italiani di IV elementare, in matematica lo studio evidenzia una differenza significativamente positiva per il contenuto numero (7 punti in più rispetto alla scala totale di matematica) e una differenza significativamente negativa in figure geometriche e misure e rappresentazione dei dati (rispettivamente -5 punti e -17 punti).I nostri studenti conoscono i concetti matematici essenziali e le proprietà del pensiero matematico in una misura che non si discosta significativamente dalle loro abilità matematiche complessive, mentre risultano mediamente più bravi nell'applicazione di questa conoscenza (solo 2 punti in più sulla scala specifica applicazione rispetto a quella totale di matematica, ma la differenza è significativa).I nostri studenti trovano invece maggiori difficoltà nella capacità di pensare in modo logico e sistematico, riportando uno svantaggio specifico nel dominio del ragionamento di 11 punti rispetto ai loro risultati sulla scala totale di matematica e questa difficoltà si rileva indistintamente in ogni macro-area territoriale.Al livello Avanzato, gli alunni sono in grado di applicare la comprensione e le conoscenze in una varietà di situazioni relativamente complesse e di spiegare il proprio ragionamento. Solo il 7% degli studenti, a livello internazionale, raggiunge questo benchmark. In Italia, il benchmark avanzato è appannaggio solo del 4% di alunni. Il 34% degli studenti a livello internazionale e il 30% degli studenti italiani raggiunge almeno il livello Alto, che corrisponde a studenti in grado di applicare le conoscenze al fine di risolvere problemi.Il livello Intermedio equivale agli studenti che sono in grado di applicare la conoscenza matematica in situazioni semplici. Il 71% degli alunni a livello internazionale e il 73% degli alunni italiani raggiunge almeno questo benchmark. Infine, al livello Basso si trovano gli alunni che possiedono solo conoscenze matematiche di base e, in molti paesi, tale livello è raggiunto dalla quasi totalità degli alunni (92% in media a livello internazionale). In Italia il 95% degli studenti raggiunge almeno il livello Basso.