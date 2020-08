Coronavirus Scuola. Miozzo (Cts): avrei reso test agli insegnanti obbligatori "Tutti si rendono conto che ci sono rischi ma sono valutati sul piatto di bilancia che sono assoluti sulla necessità di riaprire la scuola"

Per quanto riguarda le prospettive sulla riapertura della scuola e il controllo sui contagi oggi su richiesta della Commissione Istruzione della Camera è intervenuto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo."Avrei reso obbligatori iai docenti questo in virtù della certezza propria e di chi sta attorno per un senso di responsabilità. E' una procedura invasiva che deve avere un percorso normativo, ma siete voi i rappresentanti del parlamento", ha detto Miozzo rispondendo alle domande dei deputati.Tutti ci rendiamo conto che ci sono dei rischi ma il rischio e' valutato in bilanciamento con il beneficio della assoluta necessita' e dell'urgenza di riaprire le scuole".Sono state date indicazioni differenti per tre fasce d'eta', ha ricordato Miozzo. "Da 0 a 6 anni, nella scuola dell'infanzia - ha ricordato - i bimbi non dovranno portareobbligatoria invece per gli operatori. Da 6 a 10 anni, i bambini dovranno indossare la mascherina sui mezzi pubblici e sugli scuolabus e quando entrano a scuola, mentre potranno toglierla una volta seduti se viene rispettato il distanziamento. Niente mascherina, naturalmente, a mensa o durante le attivita' sportive. Da 10 anni in su, l'obbligo di mascherina vale in tutte le situazioni in cui non e' rispettato il distanziamento"."Nel corso dell'anno scolastico abbiamo immaginato, dei campioni sia per docenti che per gli studenti. E' una raccomandazione che il comitato ha già immaginato di poter dare e sostenere".Miozzo parla di 'bufala gigantesca' in merito aiin caso di positività. "I genitori saranno i primi ad essere informati, come generalmente avviene per questioni sanitarie all'interno della scuola". Secondo il direttore del Cts "sullo scuolabus pieno deve essere predisposto un tempo massimo di 15 minuti per il tempo di percorrenza". Purtroppo sulla scuola "è frustrante sapere che non possiamo dare sicurezze granitiche a chi ha il dovere di una pianificazione nel lungo e medio periodo. Non c'è uniformità in tutto il mondo, non solo tra Paesi europei. Questo ci genera importanti problemi", ha concluso.E in generale sui contagi e su"finora il riscontro non è stato enorme". "L'estate e' stata vissuta in maniera tradizionale e ora paghiamo alcune libertà che qualcuno si è preso contraddicendo le indicazioni". "Il trend in questo momento e' sotto controllo anche se i numeri sono in ascesa"."Non abbiamo mai ceduto a pressioni politiche, non c'e' stata mai forzatura da parte ne' del governo ne' dei singoli ministri ne' dei rappresentanti delle varie forze politiche per imporci una lettura diversa da quella che la scienza ci impone di dare"."Sto ricevendo migliaia d, di insulti per il lavoro da tecnico che stofacendo. Faccio finta di non leggerle e le metto tutte in una cartella della mia posta elettronica. Stanno lì".