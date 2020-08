Prima di settembre Scuola. Vertice su mascherine, banchi e trasporto pubblico. Azzolina: 70mila assunzioni Tra i nodi da sciogliere: gli spazi per le aule, le mascherine e il trasporto pubblico. Preoccupa il numero dei positivi tra i professori. Azzolina: in arrivo 70mila assunzioni. Speranza: documento Iss è vademecum. Boccia: coordinamento permanente

E' in corso l'atteso vertice di Governo in vista della riapertura delle scuole. In videoconferenza sono collegati i ministri Azzolina, Speranza, De Micheli e Boccia oltre ai Governatori regionali, al capo della protezione civile Borrelli e al commissario per l'emergenza Arcuri.Ancora tutti da sciogliere i nodi relativi al rischio di sovraffollamento dei trasporti pubblici, ai test sierologici sui docenti, all'uso delle mascherine e alla misurazione della temperatura per la partecipazione all'attività didattica.Secondo indiscrezioni giornalisticheè intervenuta confermando quanto annunciato in questi giorni e cioè che "grazie alle risorse stanziate per l'emergenza ci saranno oltre 70mila unità di organico in più per la ripartenza tra docenti e Ata".indica il documento dell'Iss fondamentale per la gestione di eventuali casi covid nelle scuole. Il documento è "robusto e strutturato" - assicura - e vale come "protocollo condiviso da adottare in tutto il paese" anche se resta "un testo aperto che potrà essere arricchito con il passare dei giorni, un vademecum per l'apertura delle scuole che può essere sempre aggiornato con l'esperienza sul campo".A quanto si apprende da fonti regionali,intervenendo al vertice ha detto che è necessario un coordinamento costante tra scuola e regioni "Abbiamo il dovere di dare a famiglie e scuole la garanzia di ricominciare nella massima sicurezza. Per questo motivo il coordinamento con Regioni e enti locali sarà un coordinamento convocato in maniera permanente fino all'avvio dell'anno scolastico per intervenire in tempo reale se dovesse presentarsi qualsiasi necessità".Anche Boccia ha definito il documento elaborato dall'Iss "serio" su come gestire casi di contagio nelle scuole o tra le famiglie di studenti e personale della scuola e ha proposto ai Presidenti di Regione e agli enti locali di adottare formalmente in Conferenza Unificata il documento Iss "con eventuali integrazioni o suggerimenti operativi per le attività delle asl sui territori". "L'obiettivo dev'essere ottenere un documento condiviso da applicare su tutti dalla Valle D'Aosta alla Sicilia", ha aggiunto.Per quanto riguarda i banchi monoposto, la loro distribuzione nelle scuole inizierà da venerdì prossimo, 28 agosto. Lo ha dettonel corso della riunione, mentre da oggi - ha spiegato - comincia la distribuzione delle mascherine e del gel igienizzante."O c'è la distanza di un metro o c'è la mascherina, serve buon senso. Sarà molto difficile farla tenere a bambini da 6 e 10 anni, ma dobbiamo ridurre le chance che il virus circoli e la mascherina è sicuramente un ausilio importante quando i bambini sono vicini. Quando sono distanti a mio avviso se ne può fare a meno". Così, durante la trasmissione L'aria che tira, su La7, rispondendo in merito all'uso della mascherina in classe.