Il premio Scuola, un professore italiano tra i primi 10 del mondo Carlo Mazzone insegna ICT e informatica all'istituto tecnico "Lucarelli" di Benevento ed è stato inserito tra i finalisti del 'Global Teacher Prize', considerato il Nobel dell'insegnamento

Per la prima volta un insegnante italiano entra nella rosa dei top 10 del premio considerato il Nobel dell'insegnamento. Il professore di ICT e informatica Carlo Mazzone, dell'istituto tecnico ITI "G. B. B. Lucarelli" di Benevento è stato selezionato per il Global Teacher Prize 2020, scelto tra più di 12.000 candidature provenienti da oltre 140 Paesi del mondo.Il vincitore sarà annunciato durante la cerimonia di assegnazione che si terrà il 3 dicembre 2020 virtualmente per la prima volta nella sua storia a causa della pandemia di Covid. Fra i top 10 con Carlo Mazzone anche gli insegnanti Jamie Frost (Inghilterra), Mokhudu Cynthia Machaba (Sudafrica), Leah Juelke (Stati Uniti) e Yun Jeong-hyun (Corea del Sud). I restanti cinque finalisti saranno annunciati nelle prossime settimane.Carlo Mazzone insegna in un'area ad alto tasso di disoccupazione e la sua principale innovazione è stata creare materiale didattico basato su una vasta esperienza di quello che funziona realmente nel suo campo. Nel corso degli anni, il suo lavoro pubblicato su C e C++ è diventato un bestseller in Italia ed è utilizzato anche in alcune università. Detiene anche il titolo ufficiale di Animatore digitale, ovvero guida la realizzazione nella sua scuola del Piano Nazionale Scuola Digitale del Governo. Ha creato diverse piattaforme di e-learning per gestire e semplificare il lavoro degli studenti. Le lezioni sono incentrate sul principio del "vivariumware", una sorta di materiale di formazione essenziale che continuerà a incentivare e creare cose più grandi. I suoi studenti hanno avuto grande successo nelle competizioni Junior Achievement per la formazione aziendale, vincendo la fase regionale in Campania e il concorso nazionale italiano del 2019. Questo a sua volta ha portato la sua classe a rappresentare l'Italia al concorso internazionale di Lilla, dove si è classificata seconda."Congratulazioni a Carlo Mazzone per essere stato scelto come uno dei primi dieci finalisti tra un numero così elevato di talentuosi e motivati insegnanti. Spero che la sua storia ispiri chi vuole intraprendere la professione di insegnante e metta in luce l'incredibile lavoro svolto quotidianamente dagli insegnanti in Italia e nel mondo", ha dichiarato Stefania Giannini, ex ministro dell'Istruzione e attualmente vicedirettore generale dell'. "Il Global Teacher Prize aiuta a porre la voce degli insegnanti al centro della nostra missione, ovvero promuovere opportunità di insegnamento inclusive per i bambini e i ragazzi di tutto il mondo, in particolare quelli più emarginati e svantaggiati, durante questa emergenza improvvisa e senza precedenti che ha bloccato il settore dell'educazione a livello globale. Da quando è emersa la pandemia di coronavirus, 1,5 miliardi di studenti in tutto il mondo sono stati colpiti dalla chiusura di scuole e università. Non tutti gli studenti, però, sono colpiti allo stesso modo. I governi devono imparare da queste lezioni e agire con decisione per garantire che tutti i bambini ricevano un'istruzione di qualità nell'era del Covid e non solo"."Complimenti e in bocca al lupo a Carlo Mazzone, docente di ICT e informatica all'istituto tecnico ITI "G. B. B. Lucarelli" di Benevento. E' il primo italiano a conquistare un posto nella decina finale dei migliori insegnanti del mondo, nella speciale selezione della Varkey Foundation in collaborazione con JA Italia , per assegnare il Global Teacher Prize 2020, il premio da un milione di dollari da impiegare in progetti scolastici". Così su Facebook la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina. "Mazzone insegna 'educazione imprenditoriale' in un territorio difficile - sottolinea la ministra - ad alta disoccupazione e rischio di abbandono scolastico. Un territorio dal quale i giovani fuggono per trovare lavoro. Coi suoi progetti, questo brillante docente, è riuscito a portare le sue studentesse e i suoi studenti a partecipare con successo a premi internazionali e locali sull'imprenditoria giovanile. Grazie Carlo per tutto ciò che fai - conclude Azzolina - i miei migliori auguri per questo riconoscimento".