Seduta positiva in Europa, nonostante Wall Street

di Michela Coricelli Chiusure positive per tutte le Borse europee, anche se i forti guadagni della seduta sono stati un po' limati dall'andamento di Wall Street. Milano termina a +0,78% ed è la migliore insieme a Madrid in rialzo di un punto; Londra e Francoforte guadagnano lo 0,21% e 0,23% rispettivamente, mentre Parigi termina a +0,59%.A Piazza Affari ha brillato il titolo Cnh (+3,84%) sulla scia delle indiscrezioni che vedono più vicino lo scorporo di Iveco.Wall Street intanto procede negativa: gli investitori temono che i buoni dati relativi alla ripartenza delle vendite al dettaglio, quindi dei consumi interni, avvicinino il taglio degli aiuti all'economia americana. Il Dow Jones e il Nasdaq sono in ribasso di oltre mezzo punto.