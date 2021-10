Palazzo Madama si adegua Senato, Green pass obbligatorio per l'accesso dal 15 ottobre Potrebbe scattare il taglio della diaria a chi non si adeguerà

Anche il Senato della Repubblica, come la Camera dei deputati, imporrà l'a partire dal 15 ottobre. E' quanto emerge a Palazzo Madama dopo la riunione del Consiglio di Presidenza, i cui orientamenti erano stati anticipati nel corso della conferenza dei capigruppo.Per accedere ai locali del Senato, quindi, occorrerà essere vaccinati o sottoporsi preventivamente a un tampone. Potrebbe scattare anche ilper chi non si adeguerà alle nuove norme per l'accesso al Senato, cioè se volesse entrare senza il green pass o senza mostrarlo oppure senza aver eseguito un tampone anti covid, si apprende dalle linee guida con cui Palazzo Madama si adegua alle disposizioni varate dal governo per l'accesso ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre.In quel caso, dovranno essere avvertiti i senatori questori e il Consiglio di presidenza che, fra le sanzioni disciplinari previste, potrebbero applicare la decurtazione della diaria, oltre alla mancata partecipazione ai lavori parlamentari.