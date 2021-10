Alta tensione tra Francia e Polonia dopo sentenza corte Varsavia: "Attacco a principi Ue" Ma il premier polacco getta acqua sul fuoco: "Il posto della Polonia è e sarà nella famiglia delle nazioni europee"

Condividi

La storica sentenza della Corte suprema polacca che respinge la supremazia del diritto dell'Ue segna un "attacco contro l'Ue". Lo ha dichiarato il sottosegretario francese agli Affari europei, Clement Beaune. "E' molto grave... c'è il rischio di un'uscita di fatto" della Polonia dall'Ue, ha affermato in un'intervista all'emittente Bfmtv. "Non voglio l'uscita della Polonia", ha precisato. La corte polacca ha stabilito ieri che alcuni articoli del trattato Ue sono "incompatibili" con la Costituzione polacca e ha avvertito le istituzioni dell'Unione di non "agire al di là delle proprie competenze" interferendo con la magistratura polacca.La Polonia e l'Ue sono in disaccordo sulle riforme giudiziarie introdotte dal partito di destra Legge e Giustizia (PiS), che secondo Bruxelles minacciano la democrazia del Paese. "Qui non si tratta di una questione tecnica o legale. E' un argomento altamente politico che si aggiunge a una lunga lista di provocazioni rivolte all'Ue", ha detto Beaune della sentenza polacca. "Quando ti unisci a un club firmi un contratto che si chiama trattato, che e' stato ratificato dal referendum in Polonia. Questa e' stata la scelta del popolo polacco", ha aggiunto.La decisione della Corte, molto attesa da Bruxelles, potrebbe incidere negativamente sull'avvenire del Recovery Fund per Varsavia, che è stato vincolato al rispetto dello stato di diritto polacco, da tempo indebolito rispetto agli standard europei. Il contenzioso riguarda soprattutto l'autonomia mancata del sistema della giustizia, che è stato messo sotto il controllo del partito al governo Diritto egiustizia del leader Jaroslaw Kaczynski."Siamo preoccupati" per la decisione della legge polacca. "La nostra posizione è chiara. La legge dell'Ue ha il primato su quella nazionale. Le decisioni della Corte di giustizia dell'Ue sono vincolanti. La Corte di giustizia è l'unica che può stabilire" la compatibilità tra la legge Ue e quella nazionale."Useremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per proteggere" questi principi. Così il commissario Ue alla Giustizia Ue, Didier Reynders, ricordando anche che presto saranno inviate le prime notifiche sulla base del meccanismo che condiziona l'erogazione dei fondi del budget Ue.Da parte sua il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki assicura che la Polonia vuole rimanere nell'Unione europea. "Il posto della Polonia è e sarà nella famiglia delle nazioni europee", ha detto il premier su Facebook, aggiungendo che l'adesione al blocco è stata "uno dei momenti salienti degli ultimi decenni" per la Polonia e l'UE.