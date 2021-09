E’ un pregiudicato Clochard uccisa a Messina: fermato un uomo, inchiodato dalla telecamera Interrogato per 2 ore l'uomo non ha ammesso il delitto. Anche lui viveva per strada

Nel video della telecamera di sicurezza si parte del delitto. Si vede Pietro Miduri, 70 anni, mentre con passo incerto si avvicina alla scala della chiesa di Santa Caterina a Messina, dove riposava la clochard Concetta Gioè, 68 anni. Poi 30 minuti dopo lo inquadrano mentre si allontana con passo spedito con qualcosa in mano. Sono queste le immagini che inchioderebbero Pietro Miduri, come il colpevole morte della clochard Concetta Gioè, 68 anni, uccisa ieri davanti alla chiesa di Santa Caterina a Messina.Il video è agli atti dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Messina per la Interrogato per oltre due ore dal pm Vito Di Giorgio, l'uomo, pregiudicato di Furci Siculo, nel 1974 fu accusato di un altro omicidio, non ha ammesso il delitto. Dopo che il gip ha convalidato il fermo, è stato trasferito al carcere di Trapani.Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, tra l'arrestato e la vittima ci sarebbe stata una violenta lite: l'uomo avrebbe colpito la donna più volte con un coltello fino a recidere la giugulare. Per Concetta Gioè, non c’è stato nulla da fare. La clochard, che ha un marito e tre figli, era originaria di Palermo, da dove era andata via scegliendo di vivere in strada. Dopo l'autopsia, il corpo della donna verrà restituito ai familiari.