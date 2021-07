Stop al legame con la Lazio Serie A, dalla Figc ok al trust per la Salernitana Ora ci sono sei mesi di tempo per la cessione del club, pena l'esclusione immediata dal campionato

Via libera alla seconda versione del trust: la Salernitana può iscriversi al prossimo campionato di Serie A. L'ha stabilito il consiglio federale che si è tenuto questa mattina in via Allegri, a Roma, al termine del quale è stato reso noto il verdetto atteso da quasi due mesi.Dopo la promozione sul campo, arriva quella "istituzionale" che ha dato l'ok (tutti voti favorevoli, astenuto il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata) chiudendo momentaneamente la vicenda della multiproprietà di Lotito tra Lazio e Salernitana. Ora ci sono sei mesi di tempo per la, pena l'esclusione immediata dal campionato."Alla luce di tutti i documenti presentati e al parere espresso dalla Covisoc, abbiamo ritenuto di assecondare questa loro proposta - ha dichiarato il presidente della Figc,, nella conferenza stampa presso la sala 'Paolo Rossi' - non sono state fatte valutazioni politiche, saremo molto attenti e molto rigidi nel controllo. Lo sanno i soggetti interessati che hanno firmato autocertificazioni di indipendenza assoluta. Il primo trust era un trust che non potevamo accettare perché sui punti servivano diversi approfondimenti".La proposta di trust della Salernitana era statacon 7 pagine di correzioni e la società sabato ha presentato una nuova documentazione. Tra le osservazioni federali che sono state rispettate, c'è l'indipendenza economica dalla Lazio con tanto di "divieto di triangolazione" nelle operazioni di mercato, l'autonomia dell'amministratore unico rispetto ai proprietari."Entro 6 mesi la Salernitana devetramite il trustee - ha aggiunto Gravina - Se questo non avviene, verrà esclusa dal campionato. Va rispettato il principio di indipendenza o di influenza decisionale. La Salernitana può essere ceduta domattina. Anzi, doveva già essere ceduta. E' previsto inoltre un divieto di operazioni di mercato con la Lazio. Da oggi in poi devono essere due entità ben separate". Occhio però alla battaglia legale che potrebbe essere dietro l'angolo. Il, infatti, avrebbe beneficiato del ripescaggio in serie A qualora non fosse stato accettato il trust della Salernitana."I fatti dicono che ieri il Benevento ha mandato unacon richiesta di accesso agli atti, la quale non sarà ovviamente negata in piena trasparenza. Noi abbiamo seguito una logica e un criterio che ha messo al primo posto il valore sportivo di una realta' nel rispetto delle norme".Nel consiglio di ieri, Gravina ha relazionato le componenti sulla richiesta avanzata alla sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, circa la riapertura al 100% degli stadi a partire dall'inizio della stagione 2021-22. "Forse saremmo dovuti essere più accorti in questa fase, ma mi sono adeguato a una richiesta molto convinta della Serie A - il pensiero di Gravina - Se dovessi pensare che la mia richiesta al 100% fosse fondata non sarei onesto. La Lega di A all'unanimità ha chiesto una partecipazione totale al processo. Sarebbe un dramma partire al 100% e tornare dopo 20 giorni alla chiusura".Chiosa finale sulle emozioni azzurre dopo il successo dell'Italia contro la Spagna nella semifinale dell'Europeo: "C'è un concetto di unità che sta ritornando - ha concluso il numero uno della Figc - lo sentiamo nell'aria, lo abbiamo fatto capire a tutti gli interlocutori politici e sportivi. La Nazionale è stato un collante nei giorni difficili della pandemia. Dall'11 giugno stiamo raccogliendo i frutti di un progetto partito da anni. E' il risultato di un'equazione semplice ma straordinaria: cuore, più anima, più coraggio. Oltre alla bellezza del gioco c'è la consapevolezza di saper soffrire e di saper vincere restando uniti".