Isola di Pago Coronavirus, positivi sette ragazzi bresciani di ritorno dalla Croazia Quarantena obbligatoria per i giovani - tra 18 e 25 anni - e familiari stretti

Tornati dalla Croazia sono sette i ragazzi bresciani, tra i 18 ed i 25 anni che sono risultati positivi al Covid-19. Tutti sono asintomatici e ora si trovano in quarantena obbligatoria.Provvedimento che e' scattato anche per i loro familiari piu' stretti e per le persone con le quali hanno avuto contatti al ritorno dalla vacanza nell'isola di Pago. Al momento non risultano altri ragazzi in vacanza in Croazia e un altro gruppo che doveva partire il 21 agosto ha chiesto l'annullamento.Intanto, in Emilia Romagna il tampone sarà obbligatorio per chi rientra da Croazia, Spagna, Grecia e Malta. Lo prevede l'ordinanza del presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini, che ha annunciato la firma.