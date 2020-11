Raggi: "Serve tavolo su Cinema Palazzo" Sgomberi Roma, un arresto per scontri durante corteo a San Lorenzo. Agente ferito La tensione è salita quando i manifestanti nel tentativo di raggiungere piazza dei Sanniti hanno lanciato fumogeni. Federazione Sindacale di Polizia: "Gravi aggressioni, politica prenda distanze"

Un manifestante è stato arrestato e un altro denunciato per gli scontri di ieri sera nel quartiere romano di San Lorenzo durante il corteo contro lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo. Nei disordini un agente è rimasto ferito. Lo si apprende da fonti di polizia.La tensione è salita quando i manifestanti nel tentativo di raggiungere piazza dei Sanniti hanno lanciato fumogeni. Ci sono state alcune cariche di alleggerimento da parte delle forze dell'ordine."Gli incidenti avvenuti ieri sera a Roma, al termine di una già impegnativa giornata di lavoro per le forze dell'ordine che hanno operato due diversi sgomberi di stabili occupati abusivamente, sono di particolare gravità. Infatti sono giunti in coda a una lunga serie di interventi anche politici tutti tesi a contestare parte delle attività svolte in esecuzione di ordini legittimi e diretti a interrompere comportamenti contrari alla legge, e già questo di per sé lascia perplessi". Così Valter Mazzetti, segretario generale Fsp Polizia di Stato, a seguito degli scontri avvenuti ieri sera a Roma, dopo che in mattinata sono stati sgomberati tanto il Nuovo Cinema Palazzo e la sede di Forza Nuova in via Taranto."Le contestazioni, il dissenso e l'espressione delle proprie idee sono sempre rispettabilissime, e le motivazioni di tutti meritano ascolto, ma se rimangono nell'alveo della legalità e della civiltà - aggiunge -. Questo vale per chiunque abbia sostenuto la 'causa' dei gruppi sgomberati ieri, proprio come vale per i manifestanti che sono come al solito 'usciti dal seminato' passando dalla parte del torto. Gli appartenenti alle forze dell'ordine che svolgono il loro servizio non hanno a che fare con il merito del dissenso, ma compiono azioni dirette a mantenere la sicurezza e contrastare l'illegalità, e occupare abusivamente uno spazio altrui è un comportamento illegale ecco perché questi stabili vengono sgomberati. Sarebbe stato appropriato che tanti esimi esponenti politici partissero da questo assunto per chiedere di trovare soluzioni che consentano di proseguire attività magari meritorie in una veste legittima. Ma soprattutto sarebbe stato serio che si censurassero fermamente i comportamenti violenti di ieri sera con la stessa solerzia con cui si è gridato alla 'vergogna' per gli sgomberi, in modo da non dare l'idea di fomentare addirittura le aggressioni ai poliziotti che fanno solamente il proprio lavoro".La sindaca di Roma Virginia Raggi torna indietro con un post su Fb, dopo aver paragonato su Twitter lo sgombero di Forza nuova dall'immobile Ater a quello dell'ex Cinema Palazzo, eseguiti entrambi ieri mattina su ordine della Prefettura. La posizione, che accomunava le due situazioni sotto il capitolo del ripristino della legalità, aveva sollevato numerosi distinguo pubblici sia in Giunta sia nella maggioranza capitolina. "Le attività di Forza Nuova e l'esperienza positiva del Cinema Palazzo a San Lorenzo non sono neanche lontanamente paragonabili. Mai - chiarisce la sindaca nel suo post -. In alcun modo le due realtà possono essere messe sullo stesso piano. Sappiamo tutti che si tratta di due mondi completamente diversi: uno violento e fascista; l'altro aperto e solidale"."Nel quartiere San Lorenzo a Roma, c'è stato un intervento della Prefettura e le forze dell'ordine presso il Nuovo Cinema Palazzo - racconta Raggi . L'edificio era stato occupato abusivamente una decina di anni fa. E il custode giudiziario della struttura ha presentato una denuncia alla Corte dei Conti con l'accusa di aver provocato un danno erariale da 300mila euro". "Detto questo - aggiunge Raggi - nel corso di questi anni tanti cittadini, residenti, famiglie, bambini e anziani hanno frequentato il Nuovo Cinema Palazzo. Io stessa sono stata lì. È evidente che l'esperienza di San Lorenzo sia di enorme valore per tutta la città: un ricco patrimonio di cultura, socialità, condivisione e aggregazione basato sui valori costituzionali dell'antifascismo"."Dobbiamo lavorare per una soluzione che concili il rispetto e la tutela del diritto alla proprietà privata con la salvaguardia dell'esperienza del cinema Palazzo - scrive ora Raggi -. I cittadini hanno dimostrato che c'è bisogno di luoghi di aggregazione. Serve trovare una soluzione immediata e concreta. Ecco perché chiedo che già da ora venga avviato un tavolo specifico che coinvolga l'Assessorato al Patrimonio di Roma Capitale, l'Assessorato alla Crescita Culturale di Roma Capitale, il Municipio II, la proprietà dell'immobile, i cittadini che hanno animato quest'esperienza e i residenti del quartiere. Obiettivo è proteggere un patrimonio culturale che ha costituto e deve continuare a costituire un valore aggiunto per Roma e tantissimi cittadini", conclude.