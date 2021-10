Momenti di tensione sul green pass al porto Trieste, la polizia sgombera varco: agenti usano idranti sui manifestanti Presenti circa un migliaio di persone. Momenti di tensione quando forze di polizia e manifestanti si sono trovate corpo a corpo. Fermati alcuni manifestanti. Portuali prolungano sciopero

E' in corso lo sgombero dei manifestanti no green pass che stazionano davanti al Varco 4 del molo VII di Trieste. Questa mattina, alcuni mezzi della polizia sono giunti davanti al presidio. I manifestanti li attendevano seduti dall'altro lato del Varco lungo la strada intonando slogan come "La gente come noi non molla mai" e "Libertà".I poliziotti sono scesi dai mezzi in tenuta antisommossa e li hanno più volte invitati a disperdersi "in nome della legge" poi sono stati azionati gli idranti. "Dobbiamo rendere fluida l'attività del porto. Voglio evitare che vi facciate male", ha spiegato un dirigente.Quando gli idranti sono stati chiusi, i manifestanti si sono seduti nuovamente tenendosi per mano o abbracciandosi, mentre i mezzi della polizia hanno avanzato lentamente per poi fermarsi.Nello spiazzo antistante ci sono alcune centinaia di persone che stazionano. La polizia invece in prossimità del Varco ha costituito una sorta di barriera tra uomini e mezzi e conta di avanzare lentamente spingendo lavoratori e No Green pass lontano dal Varco stesso. "Non siamo violenti, toglietevi gli scudi", "Arretrate", "Pace, amore e libertà". Cosi' urlano i manifestanti ai poliziotti.C'è chi prega con il capo chino, c'è chi tra le lacrime dice 'Io da qui non mi muovo, fino alla fine'. "Siamo disarmati, abbiamo bambini a casa, vergogna", grida una donna all'indirizzo dei poliziotti. Qualche momento di tensione ma l'operazione va avanti senza violenza finora.Tra i portuali c'è anche, leader della protesta, che ha annunciato le sue dimissioni dal Coordinamento dei portuali. "Sono in lacrime. Sono triste per queste persone. Stiamo pregando. Siamo tutti qui tranquilli", ha detto, inginocchiato, mentre tiene per mano i colleghi.Uno dei lavoratori ha accusato un leggero malore durante le prime fasi concitate dello sgombero ed è stato allontanato dalla folla dai colleghi. Un'ambulanza è giunta poco dopo per soccorrerlo.Gli agenti continuano ad avanzare lentamente usando ancora gli idranti dopo aver tentato invano di far spostare i manifestanti. E ci sono state anche le prime cariche della polizia con alcuni fermati.Al Molo VII, i lavoratori portuali, riconoscibili per le tute gialle, hanno costituito un cordone tra la polizia e i No Green pass per evitare appunto contatti tra le forze dell'ordine e i manifestanti. "Vogliamo che nessuno si faccia male" spiegano. "Poi ci metteremo nel parcheggio e staremo lì o faremo un corteo". La polizia continua progressivamente ad avanzare e gli altri ad arretrare senza però prove di forza da alcuna delle due parti.