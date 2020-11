Firenze Si ribalta muletto, muore operaio a Figline Valdarno Ancora da accertare le cause dell'incidente

Condividi

Un uomo di 60 anni è morto a seguito del ribaltamento del muletto sul quale si trovava. L'incidente è avvenuto all'esterno di una ditta a Figline Valdarno (Firenze). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Figline Valdarno.Ancora da accertare le cause che hanno portato il mezzo a ribaltarsi. Nonostante le manovre di rianimazione effettuate prima dal personale dei Vigili del Fuoco e poi da quello sanitario, fanno sapere i soccorritori, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.