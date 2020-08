"Io farei tampone, cinque giorni di quarantena, secondo tampone" Sileri: rientro vacanze, lista paesi sarà aggiornata In un'intervista il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri dice inoltre che se si trova un positivo a scuola, si chiude temporaneamente per fare i controlli. Sì a sgravi responsabilità per i presidi

"La lista dei paesi con obbligo di tampone al rientro dalle vacanze sarà aggiornata": lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a SkyTg24. "Io metterei container-laboratori all'interno degli aeroporti, farei tamponi a tutti coloro che provengono da paesi con contagio in crescita: un tampone, 5 giorni di quarantena, altro tampone perché può darsi che si è preso il virus poco prima della partenza e il primo tampone non lo evidenza"."Aspettiamoci anche un aumento dei contagi controllato, con focolai identificati e tamponi che dovranno crescere, perché in alcune aree c'è ancora una varibilità del numero tamponi effettuati" ha detto il viceministro, riflettendo sull'andamento dell'epidemia da coronavirus. Sileri ha poi aggiunto che non deve preoccupare "il numero secco di positivi giornaliero" in eventuale aumento, "perché se hai dei focolai in cui tutti sono controllati, non sono contagi che devono far paura".Se si trova "un positivo a scuola si faranno i controlli a tutte le persone intorno, si disporrà temporaneamente la chiusura, e una volta identificati i positivi la scuola può ripartire", ha proseguito Pierpaolo Sileri, rispondendo ad una domanda relativa alle precauzioni da prendere nel caso in cui in una scuola si riscontri un caso di positività al coronavirus o tra gli studenti o tra i professori e altri operatori scolastici.Per quanto riguarda la "responsabilità penale dei presidi" nel caso di contagio da coronavirus a scuola, quando si tornerà in aula a settembre "qualcosa si deve fare, né più né meno che quello che si è fatto con la responsabilità del personale sanitario che combatte il Covid in corsia" ha dichiarato Sileri. "Spero - ha aggiunto - che a settembre o ottobre si discuta di questo. A mio avviso serve uno sgravio di responsabilità per il personale scolastico: stiamo affrontando una situazione unica, non può esserci responsabilità per il singolo".