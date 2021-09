ITALIA

2021/09/01 14:00

Il caso Roma, cinghiali in città: esposto della sindaca Raggi contro la Regione Lazio Ipotesi di inadempienza della Regione per la "presenza massiccia e incontrollata dei cinghiali" in mancanza di "efficaci piani di gestione"

Sulla pista ciclabile con i cinghiali a Roma

Sulla pista ciclabile con i cinghiali a Roma Novara, auto investe cinghiali in autostrada: due morti e un ferito

Novara, auto investe cinghiali in autostrada: due morti e un ferito Emergenza cinghiali, Coldiretti: 2,3 milioni di capi nelle città, un incidente ogni 48 ore Condividi La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha presentato un esposto in Procura contro la Regione Lazio in relazione alla gestione dei cinghiali nelle aree urbane "ricadenti nel territorio di Roma Capitale". In base a quanto si apprende, nell'esposto finito all'attenzione dei magistrati capitolini si afferma che "presenza massiccia e incontrollata dei cinghiali" in città sarebbe "conseguenza della mancata previsione e/o attuazione da parte della Regione Lazio di efficaci piani di gestione".



Il riferimento è all'articolo 19 della legge 157 del '92 che prevede che siano "le Regioni a dover provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia". Nell'esposto il Campidoglio afferma, inoltre, che la Regione Lazio "risulterebbe inoltre inadempiente al Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Città Metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale" che prevede che sia appunto l'ente regionale "a dover predisporre piani di gestione nelle aree ricadenti nel territorio di Roma Capitale e a dover individuare strutture regionali in grado di ricevere gli animali vivi, catturati nell'ambito delle attività di controllo numerico". La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha presentato un esposto in Procura contro la Regione Lazio in relazione alla"ricadenti nel territorio di Roma Capitale". In base a quanto si apprende, nell'esposto finito all'attenzione dei magistrati capitolini si afferma che "presenza massiccia e incontrollata dei cinghiali" in città sarebbe "conseguenza della mancata previsione e/o attuazione da parte della Regione Lazio di efficaci piani di gestione".Il riferimento è all'articolo 19 della legge 157 del '92 che prevede che siano "le Regioni a dover provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia". Nell'esposto il Campidoglio afferma, inoltre, che la Regione Lazio "risulterebbe inoltre inadempiente al Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Città Metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale" che prevede che sia appunto l'ente regionale "a dover predisporre piani di gestione nelle aree ricadenti nel territorio di Roma Capitale e a dover individuare strutture regionali in grado di ricevere gli animali vivi, catturati nell'ambito delle attività di controllo numerico".

Condividi