Capitale blindata Sindacati in piazza a Roma, "Mai più fascismi" La manifestazione è stata indetta, unitariamente, dopo l'assalto di sabato scorso alla sede della Cgil, considerato un attacco a tutto il sindacato confederale, al mondo del lavoro e alla democrazia

Al via la manifestazione nazionale organizzata da Cgil, Cisl e Uil a Roma con lo slogan "Mai più fascismi: per il lavoro, la partecipazione, la democrazia", indetta unitariamente dopo l'assalto di sabato scorso alla sede della Cgil, considerato un attacco a tutto il sindacato confederale, al mondo del lavoro e alla democrazia. Piazza San Giovanni si sta lentamente colorando con le bandiere e gli slogan dei sindacati. L'appuntamento è per le 14. Sono attesi 10mila manifestanti in corteo, che partirà dall'Esquilino, e 50mila nella piazza. Sono stati organizzati 800 pullman provenienti da tutta Italia, 10 treni speciali, più qualche volo dalle isole, oltre a quanti si muoveranno con mezzi propri, hanno fatto sapere i sindacati considerando "importante la risposta all'appello" delle tre organizzazioni confederali.Decine le adesioni di associazioni, movimenti e partiti, da Pd a M5s e Leu, Azione, Sinistra italiana, Rifondazione comunista, Europa verde.Sul palco si alterneranno gli interventi di una pensionata della Uil, del segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, di una lavoratrice della sanità delegata Cgil, del segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, di una lavoratrice del commercio delegata Cisl, del segretario generale della Ces Luca Visentini Concluderà il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini."Manifestazione di parte? No questa è una manifestazione che difende la democrazia di tutti". Così il segretario della Cgil Maurizio Landini all'avvio della manifestazione. "L'attacco alla Cgil, l'attacco al sindacato, è in realtà un attacco alla dignità del lavoro di tutto il Paese. E noi siamo qui non per difendere qualcuno, ma per difendere la democrazia per estendere la democrazia nel nostro paese e in Europa". Il segretario della Cgil ha raggiunto la testa del corteo in piazza dell'Esquilino dove confluiscono i manifestanti arrivati a Roma con i treni e i pullman e che raggiungono a piedi piazza San Giovanni, per la manifestazione nazionale organizzata da Cgil Cisl e Uil, sotto lo slogan "Mai più fascismi". Landini, dietro lo striscione "La Cgil resiste!" che apre il corteo, è stato accolto dal coro "Siamo tutti antifascisti"."La manifestazione di Cgil, Cisl e Uil oggi a Piazza San Giovanni a Roma sarà un segnale di grande unità del Paese contro ogni forma di fascismo e di deriva antidemocratica". E' quanto sottolinea oggi il Segretario Generale della Cisl in un intervento sul quotidiano cattolico "Avvenire". "La nostra sarà una manifestazione autenticamente sindacale, libera, democratica, lontana dalle sirene dei partiti e della politica, aperta a tutti i cittadini ed alle associazioni, a tutte le realtà della società civile che condividono i valori fondativi della nostra Costituzione. Era giusto mettere in campo subito una risposta forte, decisa, contro l'assalto squadrista alla sede della Cgil, dopo un lungo crescendo di violenze, minacce e atti vandalici contro tutto il sindacalismo confederale italiano. Attacchi che continuano incessanti, anche in questi giorni". Sbarra aggiunge che "c'è un clima molto pesante nel Paese. Vanno spenti questi focolai di eversione , di tensione e di violenza con la fermezza delle istituzioni democratiche, sciogliendo i movimenti dichiaratamente neofascisti e neonazisti, ma anche rafforzando le ragioni della coesione, dello sviluppo, dell'unità nazionale"."Quella di oggi è una manifestazione antifascista non una manifestazione elettorale. Oggi non diamo indicazioni di voto sui ballottaggi ma sosteniamo dei valori, dei principi costituzionali". Lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, segretario generale UIL a "Sabato Anch'io" su Radio1, in merito alle manifestazioni di oggi a Roma. "Vorrei distinguere gli squadristi e fascisti da chi va in piazza per esprimere democraticamente il proprio disagio. Nel corso pandemia c'è stato aumento dei poveri e delle diseguaglianze, e i delinquenti si sono inseriti strumentalizzando questo disagio", ha detto ancora Bombardieri. "Il dibattito si è spostato su fascismo e antifascismo perché chi attacca in quel modo una sede sindacale non può essere che un fascista. Per questo oggi andiamo in piazza per dire che questo è un Paese democratico e antifascista, senza rinunciare a discutere dei nostri temi", ha concluso."Sono convinto che domani la manifestazione a Roma sarà una grande manifestazione e, tra l'altro, noi chiediamo che il Governo assuma un provvedimento che, applicando le leggi del nostro Paese e la Costituzione, sciolga tutte le formazioni che si richiamano al fascismo, tanto più con gli atti di violenza che sono stati messi in campo.Quando si attacca un sindacato, che in realtà è un attacco a tutte le organizzazioni sindacali, quella è una ferita alla democrazia. Un'offesa alla nostra Costituzione ed è un modo di violentare il mondo del lavoro. Sono convinto che domani sarà una bella giornata per tutto il nostro Paese". Lo ha detto, ieri, il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, a margine di un'iniziativa a Pescara. "