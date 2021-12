Il confronto riprenderà dopo le festività natalizie Pensioni, Draghi ai sindacati: "Impegno per i tavoli sulla riforma" I tre tavoli di confronto riguarderanno la flessibilità in uscita, la previdenza per i giovani e le donne e la previdenza complementare

Oggi un primo incontro per l'avvio del cantiere per la riforma delle pensioni. A Palazzo Chigi si sono incontrati il premiere i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil,. Presenti anche i ministri dell'Economia, Daniele Franco, del Lavoro, Andrea Orlando e della Pa, Renato Brunetta, ed il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli.Il confronto Governo-sindacati riprenderà subito dopo il periodo delle festività natalizie, attraverso una serie di tavoli di confronti tematici. Lo ha confermato Draghi al termine dell'incontro. I tre tavoli di confronto riguarderanno la flessibilità in uscita, la previdenza per i giovani e le donne e la previdenza complementare. Sarà lo stesso Draghi, ha aggiunto Bombardieri, a comunicare ai sindacati, domani mattina, il calendario degli incontri tematici, che si terranno a partire dall'inizio del 2022."Oggi siamo di fronte ad una dichiarazione ufficiale sulla disponibilità del governo a fare una discussione sulla riforma della legge Fornero. Cosa mai avvenuta prima in questi 10 anni". Così il segretario generale della Cgil,, al termine dell'incontro, auspicando che ci sia un confronto "vero, e non come avvenuto sul fisco". Ci sarà Draghi a capo del governo quando la trattativa sulle pensioni entrerà nel vivo? "Ha detto che ci darà lui il calendario degli incontri. Penso proprio di sì", risponde Landini al cronista che lo interpella.Il segretario generale della Cisl,, dà un "giudizio positivo" sull'incontro con il governo dedicato alle pensioni. "Finalmente - ha detto al termine del tavolo - apriamo il cantiere della riforma per arrivare alla revisione della legge Fornero nella prospettiva di rendere il sistema più flessibile, più equo, più sostenibile. Oggi abbiamo stabilito le grandi priorità su cui dovrà articolarsi la trattativa. Per noi bisogna discutere di come rendere l'Ape sociale strutturale per venire incontro al lavoro gravoso e usurante e di come incentiviamo l'adesione alla previdenza complementare. Abbiamo riaffermato - ha concluso Sbarra - che la previdenza non può essere considerato un costo economico per il bilancio dello Stato perché c'è un tema di sostenibilità sociale".Il tavolo sulla flessibilità in uscita, ha spiegato il segretario generale Uil,i, comprenderà "i temi che riguardano sia le cose in essere, come Ape social e Ape donna, sia altri strumenti che possiamo utilizzare, come i 41 anni, e i temi riguardati precoci e gli ultimi esodati". Le proposte portate al tavolo, ha puntualizzato, "sono unitarie".