Belgio Tennis, Sinner vince ad Anversa il quarto titolo della stagione Sconfitto in due set l'argentino Diego Schwartzman

Un grande Jannik Sinner ha vinto il titolo dell'European Open, torneo Atp 250 con un montepremi di 508.600 euro, disputato indoor nella "Lotto Arena" di Anversa, in Belgio. Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 13 del ranking Atp, ha battuto in finale l'argentino Diego Schwartzman, n. 14 del ranking e seconda testa di serie, in due set con il punteggio di 6-2, 6-2."Sinner ha giocato un match incredibile. Non ho avuto alcuna chance. Penso che tu in carriera vincerai tanti altri titoli. Tu sei anche una grande combattente ma anche una grande persona. E questo è molto importante", ha detto Schwartzman dopo la sconfitta.Per Sinner è il quarto titolo stagionale, mai nessun italiano ci era riuscito nell'era Open. Nella corsa alle Atp Finals di Torino l’azzurro, con i 250 punti conquistati oggi, scavalca Norrie. Adesso è una battaglia a tre con Hurkacz e Ruud, avversari da lunedì a Vienna.Anche ad Anversa, come a Sofia tre settimane fa, è partito come testa di serie e con una grande pressione da gestire. Non ha perso un set e ha dominato in finale l'argentino. Con il quarto titolo stagionale su cinque finali Atp disputate (ha mancato solo quella del Masters 1000 di Miami) è il primo tennista italiano nella storia a riuscire nell’impresa, superando Barazzutti, Bertolucci e Fognini a quota 3. Nel 2021, infatti, Sinner aveva già vinto a Washington, Melbourne e Sofia.