Al lavoro per cercare superstiti Sisma Egeo. Almeno 26 morti, si scava tra le macerie L'Afad ha precisato che l'epicentro è stato registrato a circa 17 chilometri al largo di Izmir, con un ipocentro a una profondità di 16,5 chilometri

E' di almeno 26 morti il bilancio aggiornato delle vittime del forte terremoto che ha scosso Grecia e Turchia. I soccorritori sono ancora al lavoro per cercare superstiti tra le macerie dei palazzi crollati a Smirne, la zona più colpita. Fino ad ora sono state portate in salvo almeno 70 persone.Secondo la Protezione civile turca, i morti sono almeno 24 e 800 i feriti mentre nell'isola greca di Samos ci sono state due vittime, due adolescenti travolti dal crollo di un muro mentre tornavano a scuola. L'Afad (l'Autorità turca per la gestione delle emergenze e dei disastri) ha precisato che l'epicentro è stato registrato a circa 17 chilometri al largo di Izmir, con un ipocentro a una profondità di 16,5 chilometri.