Due vittime anche nell'isola greca di Samos Sisma Egeo. Oltre 80 morti. Bimba in salvo dopo 65 ore sotto le macerie. Soccorritori scavano ancora Le ricerche continuano in 8 dei 20 edifici crollati. Secondo l'osservatorio sismologico turco, in seguito alla scossa principale si sono verificate 947 scosse di assestamento, 43 delle quali di magnitudo superiore a 4 gradi

Una bimba di appena 3 anni di nome Elif, è stata miracolosamente estratta viva e solo leggermente ferita dalle macerie della sua casa, a 65 ore dal sisma che ha colpito il mar Egeo.



E' attualmente salito a 83 il numero delle vittime nella provincia di Smirne, mentre sono almeno 962 i feriti: 742 quelli dimessi, mentre 220 sono ancora ricoverati. E' quanto si apprende dalla Protezione Civile turca, Afad.



Con la bambina sono 106 le persone tratte in salvo e fra queste ci sono anche la mamma e due fratelli della bimba, mentre un altro fratello è morto. Il sisma ha provocato due morti anche sull'isola greca di Samos. Si tratta di due adolescenti che sono stati sepolti ieri. Almeno altre 19 persone sono rimaste ferite.



Le ricerche continuano in 8 dei 20 edifici crollati. Secondo l'osservatorio sismologico turco, in seguito alla scossa principale si sono verificate 947 scosse di assestamento, 43 delle quali di magnitudo superiore a 4 gradi. C'è stato un dibattito sull'entità del terremoto. Il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs) lo ha classificato di magnitudo 7,0, mentre l'Istituto Kandilli di Istanbul 6,9 e la residenza turca per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad) 6,6.



Sisma ha provocato un piccolo tsunami

