Sky- Amazon: al via partnership per contenuti multimediali

Sky e Amazon annunciano una nuova partnership pluriennale che prevede dal 14 dicembre il lancio dell'app Prime Video di Amazon sui dispositivi Sky e Now Tv in Europa. Per la prima volta, inoltre, l'app Now Tv sarà disponibile nei primi mesi del 2021 sui dispositivi Fire Tv.Grazie a questa partnership gli abbonati ad entrambi i servizi in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria avranno la possibilità di guardare in un unico posto tutte le pluripremiate serie tv del momento, i film e lo sport di Sky e Prime Video, in tempo per il Natale.Con l'arrivo delle nuove serie Amazon Original come il survival-drama 'The Wilds' e 'The Grand Tour: A Massive Hunt' questo accordo apre nuove opportunità di intrattenimento per gli abbonati Sky e Now TV, tutto in un unico posto. E, per Natale, gli abbonati Sky e Prime Video appassionati di cinema potranno godersi una maratona cinematografica senza eguali grazie alla vasta scelta di nuovi titoli e film per la famiglia, tra cui Ferro, Borat - Seguito di Film Cinema, Tutti per 1 - 1 per Tutti e Il Primo Natale.