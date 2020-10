Misure anti Covid Resta aperto e transitabile il confine tra Italia e Slovenia I cittadini italiani e sloveni possono accedere da qualsiasi valico, mentre i cittadini di altri paesi possono transitare solo da specifici ingressi

"I cittadini sloveni e italiani possono attraversare il confine tra Italia e Slovenia da qualsiasi valico, mentre i cittadini di Paesi terzi possono transitare solo da alcuni specifici valichi". Lo precisa l'ambasciata italiana a Lubiana sul suo sito.



In Slovenia è in vigore dal 21 ottobre il divieto di movimento alle persone tra le 21 e le 6 del mattino. Il divieto di spostamenti tra le regioni non si applica ai trasportatori e alle persone in transito verso altri Paesi.



Nel pomeriggio di oggi i media locali sloveni avevano diffuso la notizia di una decisione del governo di Lubiana, presa nella tarda serata di ieri, riguardante l'intenzione di chiudere i confini con l'Italia a partire da lunedì 26, a causa dell'incremento di casi di coronavirus.



La notizia aveva provocato anche la ferma presa di posizione dell'assessore regionale alle autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, che si era rivolto al governo italiano per chiedere interventi immediati per evitare la chiusura.