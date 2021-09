Tecno-eutanasia Giappone, addio Pepper: il robot 'ucciso' dallo Smabo Il fondatore di SoftBank spegne il robot nato nel 2014 e annuncia investimenti in 'Smart Robot' con intelligenza artificiale per sostituire la forza lavoro in un Paese sempre più vecchio

Addio, il simpatico robot che accoglieva con un saluto i visitatori di tanti eventi e fiere fin dal 2014: con una mossa ad effetto, il Ceo SoftBank Group, Masayoshi Son, ha sancito, dal 2023, la fine del popolare robot: "Abbiamo avuto un grandioso evento di debutto con Pepper diversi anni fa, adesso per lui è ora di abbassare la testa", ha detto Son, davanti al povero Pepper spento.Alla conferenza online SoftBank World 2021 - colosso giapponese di investimenti in particolare nei settori tecnologico, energetico e finanziario - il suo fondatore ha affermato che l'azienda collabora con altre 18 società che sviluppanoche vanno ben oltre le limitate capacità del pur simpatico Pepper, che verrà sostituito da una nuova generazione di robot intelligenti più funzionali - che ha chiamato appunto '', smart robot, che "possono rivitalizzare l'economia e la competitività del Giappone".Macchine che, secondo Son, hanno il potenziale per: un robot intelligente può farsi carico di 10 volte la produzione giornaliera di un essere umano, quindi, 100 milioni di robot potrebbero fare il lavoro di 1 miliardo di persone, ha aggiunto.In futuro, perciò, "robot intelligenti sostituiranno non solo i lavoratori nel settore manifatturiero e industriale, ma", ha affermato il Ceo di SoftBank. Il tutto mentre sullo sfondo scorrevano video di robot umanoidi che corrono e saltano e macchine che puliscono i pavimenti. "Gli esseri umani saranno liberati dal", ha aggiunto Son, "per lavorare su qualcosa che ha più".Su tutto pesa la composizione della, Paese che invecchia più velocemente al mondo, dove il numero di ultracentenari supera le 86mila persone e dove l'aspettativa di vita ha raggiunto un livello record per entrambi i sessi nel 2020: 87,74 anni per le donne e 81,64 anni per gli uomini. Un bel traguardo, che però solleva preoccupazioni sulle prospettive economiche e sulla futura forza lavoro, dato che il tasso di nascite è in costante calo.