Roma Tennis, Sonego batte Thiem e accede ai quarti di finale Lorenzo Sonego batte Dominic Thiem 6-4, 6-7, 7-6 in tre ore e 24 agli Internazionali di tennis a Roma. Il tennista italiano accede così ai quarti di finale

Condividi

Lorenzo Sonego compie l'impresa e continua a tenere in corsa il tennis azzurro agli Internazionali d'Italia, Masters 1000 Atp da 2.082.960 in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico.Il 26enne torinese, numero 33 del mondo, approda ai quarti di finale eliminando Dominic Thiem, numero 4 del ranking e del seeding: 6-4 6-7(5) 7-6(5) il punteggio che premia il piemontese, ora atteso da Andrey Rublev, dopo tre ore e 24 minuti di gioco.Prestazione davvero superlativa quella di Sonego, a conferma dell'ottimo stato di forma. Nel primo parziale strappa la battuta all'austriaco al settimo gioco e alla prima occasione utile si prende il primo set, nel secondo cede solo al tie-break, poi dopo una breve interruzione - scattando il coprifuoco alle 22, e' stato fatto defluire il pubblico fuori dall'impianto - riparte alla grande e vola sul 2-0. Thiem, pero', sembra averne di piu', gli strappa la battuta per due volte e va a servire sul 5-3: sembra finita, ma il torinese annulla un match-point e porta la sfida al tie-break dove stavolta riesce ad avere la meglio. Ora Rublev: un solo precedente fra i due, a favore del russo che lo scorso anno si e' imposto in due set sul veloce di Vienna.