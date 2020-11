SpaceX riporta gli Usa nello spazio La Nasa torna nello spazio. Lanciata Crew Dragon, prima missione operativa Usa a nove anni dall'ultimo volo dello shuttle. Quattro astronauti verso la Iss, 3 americani e un giapponese. La navicella è della SpaceX di Elon Musk

Condividi

Poco prima dell'una e mezza nella notte italiana, la capsula Crew Dragon della Spacex di Elon Musk, con a bordo quattro astronauti, è stata lanciata da Cape Canaveral verso la stazione spaziale internazionale.Il lancio, previsto per sabato scorso, era stato rinviato a causa del maltempo. Per il programma Space X si tratta della prima missione operativa, dopo il test di maggio, che portò sulla Iss altri due cosmonauti e che ha segnato la ripresa dei lanci di vettori spaziali da parte degli Stati Uniti, interrotti nel 2011, dopo l'esperienza degli Space Shuttle.A bordo della capsula, battezzata 'resilienza', tre americani della Nasa, il comandante Michael Hopkins, il pilota Victor Glover e la specialista di missione Shannon Walker, e un astronauta dell'agenzia spaziale giapponese (jaxa), Soichi Noguchi. Ad attenderli sulla stazione orbitante, l'americana Kate Rubins, ingegnere di volo, e i due cosmonauti russi, il comandante Sergey Ryzhikov e l'ingegnere di volo Sergey Kud-Sverchkov. I 4 astronauti resteranno sulla Iss sei mesi, durante i quali svolgeranno diversi esperimenti scientifici.Crew Dragon, primo razzo realizzato da privati per la Nasa, sembra così destinato ad alternarsi con la Sojuz russa per le missioni degli equipaggi internazionali a bordo della Iss. L'arrivo al laboratorio orbitante è previsto intorno alle 5 del mattino di domani, dopo 27 ore di volo.Questa volta Elon Musk, fondatore e chief executive di Spacex, è stato costretto a monitorare da lontano il lancio della sua navicella, a causa del "probabile" contagio da coronavirus, come lui stesso ha twittato. Per garantire la riuscita della missione, la Nasa ha introdotto severe misure anti covid, a partire dagli astronauti, che sono stati sottoposti ad una controllatissima quarantena.