​Spagna. Eruzione canarie, 5mila evacuati

L'evacuazione dei residenti dell'isola de La Palma, in allarme per l'eruzione del vulcano Cumbre Vieja, nel Sud dell'isola La Palma nell'arcipelago delle Canarie, è stata completata, "tranne che per alcune case sparse". Lo ha riferito il direttore tecnico del Piano di prevenzione del rischio vulcanico delle Isole Canarie, Miguel Angel Morcuende. Coinvolte oltre 5 mila persone. Il tecnico, in una conferenza stampa dopo la riunione del comitato scientifico di Pevolca, alla quale ha partecipato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha reso noto che l'eruzione vulcanica ha due fessure, a circa 200 metri di distanza, e otto bocche attraverso le quali emerge la lava. Morcuende ha ricordato che continua la deformazione della superficie, che è salita di 19 centimetri e c'è ancora attività magmatica nell'area, quindi non si escludono nuove crepe. La Cumbre Vieja de La Palma è uno dei complessi vulcanici più attivi delle Isole Canarie: due delle ultime tre eruzioni registrate sulle isole hanno avuto luogo proprio in questa zona, quella al vulcano San Juan, nel 1949, e quella alla Tenegui'a, nel 1971.