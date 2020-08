Il bollettino del nosocomio romano Spallanzani: 42 positivi, uno in terapia intensiva

Condividi

In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 51 pazienti. Di questi, 42 sono positivi al tampone per la ricerca del Sars-Cov-2, 9 sottoposti ad indagini. Un paziente necessita di Terapia intensiva.I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 577. E' quanto emerge dal bollettino di oggi dello Spallanzani.Sono 1081 gli attuali casi positivi covid19 nella Regione Lazio, di cui 878 sono in isolamento domiciliare, 195 sono ricoverati non in terapia intensiva, 8 sono ricoverati in terapia intensiva. 867 sono i pazienti deceduti e 6912 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 8860 casi.“La Asl di Rieti comunica la positività di una bambina di 2 anni, del centro estivo di Rieti. La bambina è legata a un contatto della maestra del centro estivo, ma non andava al centro. Si stanno inoltre organizzando tamponi per quasi 200 persone che hanno preso parte ad un funerale di un ragazzo che è morto in un incidente stradale a Poggio Bustone dove si è recato un positivo. Il Commissario Prefettizio di concerto con la Asl di Rieti ha fatto un'ordinanza per la popolazione per sottopporre a screening solo quelli che effettivamente sono venuti a contatto con il positivo”. Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio