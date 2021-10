Bimbo di due anni uccide la madre con pistola lasciata incustodita, arrestato padre

Un bambino di due anni in Florida ha ucciso per errore la madre con un colpo di pistola mentre la donna era collegata su Zoom con i colleghi di lavoro. L'arma era stata lasciata carica e senza sicura dal padre in uno zainetto. L'uomo, un ventiduenne, è stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo. La donna aveva 21 anni.Alla fine di settembre, un bambino di 2 anni è morto in Texas dopo aver trovato una pistola carica nello zaino di un familiare. "Ogni anno, negli Usa, centinaia di bambini accedono ad armi cariche e non protette" e sparano involontariamente, secondo un recente rapporto di Everytown For Gun Safety, un'associazione che si batte per una migliore regolamentazione delle armi da fuoco. L'Everytown ha calcolato che queste "sparatorie involontarie" provocate dai minori hanno causato 879 morti dal 2015 e 114 dal primo gennaio.