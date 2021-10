Stati Uniti, sparatoria in un liceo del Texas. Diversi feriti, assalitore in fuga Almeno quattro feriti alla Timberview High School di Arlington, nel Texas

La polizia del Texas ha fatto sapere che quattro persone sono rimaste ferite nella sparatoria alla Timberview High School di Arlington, due per colpi d'arma da fuoco. Di queste, tre sono ricoverate in ospedale. La persona che ha sparato è fuggita, gli agenti le stanno dando la caccia.La polizia ha diffuso su Twitter un avviso per la ricerca del sospettato, un 18enne identificato come Timothy George Simpkin, che potrebbe essere fuggito in auto.Non si hanno ancora maggiori informazioni sulle condizioni dei tre feriti ricoverati, riportano i media locali. Intanto, è stato revocato l'ordine di lockdown, scattato dopo l'inizio della sparatoria, durante il quale studenti e staff sono rimasti chiusi nelle aule.Dopo l'intervento della polizia, gli studenti sono stati trasferiti nel vicino Mansfield Performing Arts Center dove i loro genitori potranno andare a prenderli.La polizia di Arlington era sulla scena della sparatoria mentre studenti, professori e gli altri impiegati erano chiusi nelle loro aule e uffici. I genitori hanno ricevuto via twitter alcuni video dei figli, terrorizzati e in corsa per rinchiudersi dentro le aule.