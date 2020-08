Sparatoria a Catania, due morti e 4 feriti

Sparatoria con due morti e quattro feriti questa sera poco prima delle 20 a Catania nel popolare quartiere di Librino, in via Grimaldi.Sul posto i carabinieri del reparto operativo di Catania per identificare le due persone decedute: al vaglio degli inquirenti l'ipotesi investigativa che le sei persone facciano parte di due gruppi criminali contrapposti.I carabinieri ipotizzano che alla base vi sia un regolamento di conti nel mondo dello spaccio di droga.L'inchiesta è stata avviata dalla procura distrettuale di Catania.