Sparatoria in un centro commerciale a Boise in Idaho: sei feriti

Sono sei i feriti in una sparatoria avvenuta in un centro commerciale a Boise, nell'Idaho, Usa. Almeno due persone sono state uccise e quattro ferite, tra cui un agente di polizia. Le autorità hanno fatto sapere che il sospettato, che è stato arrestato dopo uno scontro a fuoco con la polizia, si trova in un ospedale in condizioni critiche.La polizia non ha rilasciato l'identità delle vittime o del sospettato. Dopo aver perquisito ciascuna delle attività commerciali del centro commerciale, le autorità hanno annunciato a tarda notte che il luogo era stato completamente messo in sicurezza, anche se hanno avvertito che sarebbe rimasto chiuso per consentire lo svolgersi delle indagini. Il centro commerciale Towne Square è il piu' grande della città e conta più di 150 negozi. "Al momento crediamo che sia stato un singolo che ha sparato e che non ci sia più una minaccia o un pericolo per la comunità", ha detto un portavoce del dipartimento di polizia di Boise in una conferenza stampa.