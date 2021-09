Usa: sparatoria in scuola Virginia, due feriti

Due persone sono state ferite con un'arma in un liceo della Virginia, secondo quanto riferito dalla polizia locale nell'ennesima sparatoria in una scuola negli Stati Uniti."Due persone sono state portate in ospedale con ferite da arma da fuoco ma non sembravano in pericolo di vita", hanno riferito responsabili della città di Newport News in una nota. Gli studenti della Heritage High School sono stati evacuati verso i campi da tennis del complesso, ha precisato la polizia.Dopo un anno passato in gran parte a seguire corsi online, il ritorno a scuola nelle ultime settimane negli Usa ha riacceso i timori di sparatorie nelle scuole, una vera piaga nella società americana dopo la strage di Columbine, in Colorado, nell'aprile 1999.