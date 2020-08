Roma, spari a San Basilio: ferito un commerciante macedone

Condividi

Spari in strada ieri sera alla periferia di Roma. E' accaduto a San Basilio. L'allarme è scattato intorno alle 21 per alcune segnalazioni di colpi d'arma da fuoco tra via Montegiorgio e via Fabriano. All'arrivo dei carabinieri della stazione di San Basilio non c'era nessuno, ma poco distante i militari hanno intercettato un'auto con due persone a bordo di cui uno, un cittadino macedone di 47 anni, ferito alla testa e all'addome. L'uomo, un commerciante con precedenti, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni e sottoposto a intervento chirurgico. Al momento non si esclude nessuna pista. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo avrebbero trovato un solo bossolo.