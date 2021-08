La fuga dall'Afghanistan Sparite alcune calciatrici della squadra di Herat, erano fuggite in Iran Secondo una ong toscana: '15 sono fuggite in Iran, ma non sappiamo nulla di altre 6 ragazze'. Il sindaco di Firenze disponibile ad accoglierle

Quindici calciatrici afgane della squadra di Herat, formazione campione di Afghanistan, sarebbero scappate in Iran ma di altre sei non ci sono notizie. lo si apprende a Firenze da ong Cospe, che nei suoi progetti ha cooperato con quella squadra di calcio."Appena era chiara la rapida avanzata dei talebani molte sono fuggite e pare che ce l'abbiano fatta ad arrivare in Iran - dice Silvia Ricchieri, cooperante per anni in Afghanistan - sono giovani e nubili, per loro il rischio di violenze e ritorsioni dai talebani è altissimo. Purtroppo di sei non abbiamo notizie e neanche del loro allenatore. Siamo molto preoccupati".Il sindaco di Firenze Dario Nardella si dice disponibile ad accoglierle. "Accogliere alcune delle ragazze della nazionale di calcio afghana, ma anche donne, uomini, bambini e persone semplici, normali, che cercano un rifugio di fronte alla minaccia dei talebani", Nardella ne ha parlato anche ieri sera con Beppe Sala, sindaco di Milano, con cui si sono visti nella tenuta di Sting (le foto apparse su Instagram)."Qui non siamo di fronte a migranti economici, ma a persone che scappano da morte certa. e chi rifiuta di accogliere sostanzialmente agevola la loro uccisione, l'assassinio, l'oppressione", ha aggiunto Nardella.