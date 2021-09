Caso Spears, il padre di Britney non è più il suo tutore legale

Jamie Spears da oggi non è più il tutore legale della figlia Britney: lo ha deciso la giudice della Superior Court di Los Angeles Brenda Penny.La decisione segna una vittoria per la popstar che oggi, attraverso il suo avvocato Matthew Rosengart, aveva chiesto la sospensione immediata del padre dal ruolo di tutore di tutti i suoi asset. Al posto di Jamie, la Penny ha nominato il revisore dei conti John Zabel come tutore temporaneo dei beni di Britney. La popstar non ha partecipato personalmente all'udienza. Jamie Spears aveva chiesto la revoca complessiva dell'istituto della custodia a cui Britney è assoggettata dal 2008. Rosengart si era opposto affermando che in questo modo il padre non avrebbe dovuto rispondere di tutti gli abusi che ha fatto subire alla figlia "non solo negli ultimi 13 anni, ma fin da quando era bambina".