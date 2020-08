Il ministro della salute ​Speranza firma ordinanza, stop arrivi anche da Colombia Tampone per chi arriva da 4 Paesi Ue. "Avanti linea prudenza"

Condividi

"Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia,Malta e Spagna. Inoltre si aggiunge la Colombia alla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito".Lo annuncia il ministro della Salute Roberto Speranza su Facebook. "Dobbiamo continuare - afferma - sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrificio di tutti".L'intesa tra Governo e Regioni era stata raggiunta nel pomeriggio con una videoconferenza a cui hanno partecipato il ministro Speranza, il ministro delle Regioni Francesco Boccia e i governatori delle Regioni. Come ha spiegato il ministro della Salute, l'accordo prevede l'obbligo per chi proviene da quei paesi a sottoporsi a test molecolari o antigeni che certifichino la non presenza del Covid-19."Per il governo la sicurezza di ogni cittadino è la priorità assoluta; dobbiamo restare, sul piano sanitario, il Paese più sicuro al mondo nella lotta al Covid-19." Lo scrive su Facebook il Ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia "Insieme al ministro Roberto Speranza abbiamo incontrato le Regioni e stasera emanerà un'ordinanza nazionale condivisa che prevede per chi rientra in Italia da Spagna, Grecia, Croazia e Malta o la certificazione di un test negativo fatto nelle ultime 72 ore o l'obbligo di tampone entro 48 ore dal rientro in Italia". Nell'ordinanza emanata in serata il ministro Speranza ha inserito analoghe restrizioni anche per chi viene dalla Colombia.