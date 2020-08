Informativa al Senato Coronavirus, Speranza: "Non c'è rischio zero, tre regole base in nuovo Dpcm" "Sulle mascherine, il distanziamento ed il lavaggio delle mani non dividiamoci. È un patrimonio condiviso e si tratta di tre regole essenziali". È l'appello lanciato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l'informativa al Senato. Sì alla riapertura per fiere e crociere

"Il contesto è tutt'altro che semplice perché nel mondo è sicuramente il momento più difficile con oltre 700mila decessi, e anche in Ue la situazione è tutt'altro che tranquilla". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'informativa al Senato sulle misure adottate dal governo per affrontare l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus."Ad oggi possiamo dare un giudizio positivo di questa prima fase di apertura, eravamo preoccupati per la ripartenza del contagio ma il sistema di monitoraggio chea bbiamo costruito ci ha consentito di valutare passo dopo passo l'impatto di queste riaperture. I dati ci dicono che la curva nonostante le riaperture si è piegata e da qualche settimana siamo in fase di stabilità, il virus ancora circola ma la prevenzione ci consente di poter intervenire. Il sistema di monitoraggio è stato uno dei punti che ci ha consentito di gestire epidemia", ha detto Speranza.Per Ecd in Italia ci sono 5,2 casi per 100mila abitanti, il più basso in Europa, ha detto il ministro della Salute. "L'Italia - ha aggiunto - è messa meglio per la situazione epidemica e questo è un risultato di tutto il Servizio sanitario nazionale e sono stati resi possibili dal comportamento dei nostri concittadini. Nessuno aveva un manuale di istruzioni eppure le istituzioni repubblicane hanno retto.Eppure i dati ci dicono che stiamo molto meglio ma non credo che battaglia sia vinta e non possiamo ancora ritenerci al sicuro e dobbiamo tenere alta la guardia"."Il 2,5% degli italiani ha incontrato il virus e maturato anticorpi secondo l'indagine sierologica appena conclusasi ma il dato rilevante è la distinzione geografica , e la regione più colpita è la Lombardia con il 7,5%mentre nessuna regione del sud raggiunge l'1%: questo dato ci dice che il rigore delle misure messe in campo ha consentito di fermare il virus nelle aree geografiche dove l'impatto è stato più duro"."Non esiste il rischio zero e il percorso di riapertura va continuato lungo una linea di prudenza e cautela che ci ha positivamente portato fin qui. Restano le tre regole: mascherine, distanziamento e lavaggio delle mani. Queste dovranno perdurare per agosto e dopo: su queste tre regole essenziali per continuare con prudenza il percorso di riapertura e l'ordinanza dell'1 agosto le ripropone e le riporteremo nel prossimo Dpcm", ha detto ancora il ministro. "Sulle mascherine, il distanziamento ed il lavaggio delle mani non dividiamoci. È un patrimonio condiviso e si tratta di tre regole essenziali", ha aggiunto."Con la Commissione europea stiamo lavorando per chiudere contratti con tutte le altre case farmaceutiche che sono al lavoro sui vaccini anti-Covid, e proveremo nelle prossime ore a livello di commissione Ue a chiudere altri contratti" per l'approvvigionamento di un futuro vaccino., ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. Il ministro ha inoltre rilevato come in questa partita "l'Italia non sta a guardare ma è in prima linea" e "ci auguriamo che nel giro delle prossime settimane possano esserci ulteriori risultati positivi". Un vaccino "sicuro e certo e validato può metterci nelle condizioni di vincere definitivamente la battaglia, il nostro paese ci sta investendo con tutte le energie. l'italia - ha spiegato Speranza - ha già sottoscritto una alleanza per i vaccini con altri paesi e abbiamo sottoscritto un primo accordo importante con Astra Zeneca che ci consentirà di avere le prime dosi del candidato vaccino entro la fine del 2020". Il vettore virale di tale vaccino, ha ricordato, "è prodotto dalla Irbm di Pomezia e infialamento avverrà per le dosi europee ad Anagni". C'è poi, ha concluso Speranza, " un vaccino tutto italiano di Reithera per il quale è iniziata la fase di test sull'uomo .Questo è un orgoglio del Paese, è avviato il percorso e ci auguriamo sia positivo"."Le scuole riapriranno a settembre e riapriranno tutte , ma in sicurezza. Fondamentale è il rapporto tra le aziende sanitarie e le scuole perché queste ultime non possono essere lasciate sole"."Iss e ministero della Salute hanno completato un lungo lavoro sulle linee guida generali per la ripresa di ottobre. Ieri sono state trasmesse al Comitato tecnico scientifico e poi il documento sarà inviato alle Regioni e costituirà l'orizzonte con cui affrontare la fase della ripresa". Lo ha detto il ministro della Salute, RobertoSperanza, durante l'informativa in Senato, "Era una richiesta arrivata dal Parlamento e mi fa piacere oggi qui darne riscontro", ha aggiunto."Ho proposto che dentro il decreto agosto si individuino risorse per mezzo miliardo di euro per un piano straordinario perché il Servizio sanitario nazionale possa, nei prossimi mesi, recuperare visite e controlli persi".Altre attività riapriranno se rispetteremo le regole di sicurezza e continueremo a procedere su questa strada, ma in sicurezza. Posso annunciare che con il prossimo Dpcm procederemo con altre aperture come quelle riferite alle attività fieristiche e la questione delle navi da crociera, visto anche l'importanza di questi due settori, che possono ripartire dentro il rispetto delle regole e dei protocolli"."La Presidenza del Consiglio ha già provveduto a consegnare i verbali del Cts a chi ne ha fatto richiesta e la regola della trasparenza è quella cui non intendiamo rinunciare".