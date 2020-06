"Abbassare Iva ridarebbe fiducia" Stati generali. Al via l'ultima giornata. Conte: "Lavoriamo a 'Piano rilancio' pienamente condiviso"

Condividi

Tanti cittadini mi hanno scritto nelle scorse settimane. Ieri, durante #ProgettiamoIlRilancio, ho incontrato alcuni di loro. Le loro testimonianze hanno arricchito il dialogo che stiamo coltivando in questi giorni per un Piano condiviso ed efficace. Dobbiamo lavorare con fiducia. pic.twitter.com/yO6r2aTBfg — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 21, 2020

Al via a Villa Doria Pamphili, con l’intervento introduttivo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i lavori dell’ultima giornata di incontri di ‘Progettiamo il Rilancio’. Al tavolo i vertici di grande aziende, architetti, esponenti del mondo della cultura e la Consulta delle professioni sanitarie.Il premier - in sette giornate di lavoro - ha incontrato i vertici europei, le istituzioni e tutte le parti sociali, "la spina dorsale del Paese". L'obiettivo: chiudere la bozza di piano di rilancio dell'Italia entro la prossima settimana, dopo "un confronto politico con le forze di opposizione". Da questa bozza di piano di rilancio scaturirà il Recovery Plan, che verrà presentato a settembre. Conte lo ha ribadito venerdì al Consiglio Europeo, che, a sua volta, sta decidendo i contenuti del piano 'Next Generation Eu', che conterrà grants (sussidi) e 'loans' (prestiti) per far ripartire l'Europa dopol'emergenza coronavirus.L'ipotesi, messa in campo dalla Commissione Ue di Ursula Von der Leyen, prevede una somma di 750 miliardi di euro da raccogliere sui mercati, 500 dei quali saranno di stanziamenti per gli stati membri e 250 di prestiti. L'Italia, secondo un documento interno della Commissione, farebbe la parte del leone, e otterrebbe circa 172 miliardi, con stanziamenti per 81,8 miliardi e prestiti per 90,9 miliardi. Lo strumento sarà inserito all'interno del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, che, secondo la Commissione, deve essere di 1.100 miliardi. La risposta europea alla crisi scatenata dal Covid-19, se la proposta sarà approvata, arriverà complessivamente a 2.400 miliardi, considerando anche i 540 miliardi mobilitati per il Mes, il fondo Sure e le garanzie della Bei.L'Europa considera l'Italia tra le zone più colpite dal coronavirus, con una minore capacità di resilienza. Per questo - assicura Conte - verranno predisposti "sostegni economici in forma di 'grants and loans'. Ci viene riconosciuta la possibilità di recuperare un gap. Abbiamo una grande responsabilità oggi, anche rispetto ai nostri figli e ai nostri nipoti. Sta a noi tramutare la sofferenza di questo periodo in opportunità". Il Recovery Plan, che verrà presentato a settembre, sarà un pacchetto di investimenti e riforme, che verranno finanziati con fondi europei. "Per questo - dice Conte - anche nella logica europea, sarà importante rispettare il cronoprogramma, la road map ben precisa, e articolare progetti concreti".Il primo provvedimento del Governo sarà comunque il decreto legge semplificazioni, che dovrebbe essere pronto la prossima settimana. Lo scopo è quello di "ridurre le incrostazioni burocratiche", a partire 'dalla paura di firma' da parte degli enti locali. L'elenco delle categorie, delle aziende e delle istituzioni, consultate a villa Pamphilj per tastare il polso del Paese, è lunghissimo. Hanno dato, tra gli altri, i loro suggerimenti al Governo la Commissione Ue, il Parlamento europeo, la Bce, la Banca d'Italia, l'Ocse, il Fmi, Vittorio Colao, Cgil, Cisl, Uil, Regioni, Anci, Upi, Confcommercio, Cna, Confartigianato, cooperative, Abi, Ania, Federcasse, Confindustria, Ance, Confedilizia, Confagricoltura, Federturismo, Fieg, Fnsi, Assoittica, Assoprofessioni, Cdp, Terna, Snam, Fincantieri, Leonardo, Enel, Eni, Invitalia, Poste italiane, Ferrovie dello Stato, Acli, Asvis, Fish, Wwf, Fai, Greenpeace, Legambiente."Sono tantissimi i cittadini che mi hanno scritto nelle scorse settimane per rappresentarmi varie urgenze e per raccontarmi le loro storie. Ieri pomeriggio, una finestra della Consultazione Nazionale di Progettiamo Il Rilancio, è stata dedicata ad alcuni di loro, che ho incontrato senza il filtro di associazioni di rappresentanza". Così il premier Giuseppe Conte sui social."Ci siamo confrontati in modo franco e diretto. Le loro testimonianze - prosegue Conte - hanno arricchito il dialogo che stiamo coltivando in questi giorni per mettere a punto un 'Piano di Rilancio' che sia pienamente condiviso e davvero efficace nel comune interesse. Dobbiamo lavorare con fiducia"."Alessandra e Fabio - scrive ancora il premier - mi hanno parlato del loro negozio di calzature a Firenze; Romina e Daniela delle loro attività dedicate ai servizi alla persona; Bartolomeo, Maria e Cristina - a vario titolo - delle difficoltà del settore turistico dove lavorano tra Puglia, Lazio e Abruzzo; Roberto, romagnolo, dei problemi della ristorazione; Stefano, musicista dei castelli romani, del mondo degli artisti"."Stiamo discutendo in questi giorni anche sull'Iva, perchè ritoccare l'Iva, abbassarla un po', potrebbe dare una spinta alla ripresa dei consumi, è un meccanismo di fiducia" ha detto ancora il Presidente del Consiglio a margine degli Stati Generali.