New York Usa, ricerca: trapiantato il rene di un maiale in una donna L'organo è stato geneticamente modificato

Per la prima volta è stato trapiantato con successo il rene di un maiale su un'essere umano. L'intervento è stato eseguito in un ospedale universitario di New York.Secondo quanto riportato dai media americani, la procedura, condotta al NYU Langone Health, apre una nuova frontiera per i trapianti. Per l'esperimento è stato utilizzato un maiale i cui geni erano stati modificati in modo da eliminare nei suoi tessuti una molecola che provoca un rigetto quasi immediato.A ricevere l'organo è stata una donna tenuta in vita artificialmente per una disfunzione renale, la cui famiglia ha acconsentito all'esperimento prima di staccare il supporto vitale.Il Medical Center della New York University, un'eccellenza della chirurgia americana, è diventato NYU Langone Medical Center nel 2008 dopo una donazione di 200 milioni di dollari da Kenneth ed Elaine Langone.