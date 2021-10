Incontro al Mise Stellantis: Mirafiori cuore elettrico, qui le Maserati Nasce Turin Manufacturing District, modelli Tridente dal 2022. Confermato lancio modelli nonostante crisi chip. L'azienda: "Al lavoro per ruolo strategico Italia"

Mirafiori diventerà un centro di competenza per l'elettrificazione del gruppo Stellantis: non solo la 500 elettrica, ma lo Stellantis Turin Manufacturing District con un unico processo di produzione per diversi modelli Maserati, in grado di integrare piattaforme, modelli e sistemi di propulsione differenti. I nuovi modelli Maserati arriveranno tra il 2022 e il 2024. Lo ha annunciato Stellantis - riferiscono i sindacati - nell'incontro al Mise. L'attuale 500 full electric e la generazione futura con tutta la gamma di motorizzazioni elettriche faranno sempre a capo a Torino.Stellantis ha confermato il lancio dei modelli previsti nel 2022, nonostante la crisi dei microchip: arriveranno il Grecale, che viene prodotto a Cassino e sarà presentato il 16 novembre, e il Tonale che sarà prodotto a Pomigliano da marzo 2022 e commercializzato da giugno del prossimo anno. E' quanto si apprende da fonti sindacali."Stellantis sta lavorando con determinazione e velocità per anticipare e supportare la transizione energetica di tutti i suoi siti industriali italiani, con l'obiettivo di garantirne la sostenibilità attraverso il miglioramento delle loro performance e per far giocare al Paese un ruolo strategico tra i principali mercati domestici del Gruppo". Lo dichiara la società in una nota al termine dell'incontro al Mise. spiegando che "dopo il primo dialogo produttivo del 15 giugno, l'incontro di oggi al Ministero dello Sviluppo Economico ha rappresentato un altro forte segnale positivo dell'impegno di Stellantis in Italia, con una collaborazione ancora più costruttiva che l'Azienda ha da tempo avviato con il governo e con tutte le organizzazioni sindacali con cui si confronta periodicamente". L'azienda ribadisce quindi "il grande apprezzamento per la prosecuzione di questo dialogo produttivo e costruttivo, con l'obiettivo di costruire assieme a tutte le parti sociali le condizioni per garantire un futuro luminoso".