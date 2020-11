La strage del 2017 Mafia, strage del Gargano: ergastolo per Caterino Caterino unico imputato è detenuto dal 16 ottobre 2018. Nell'agguato morirono 4 persone, il boss di Manfredonia Romito e il cognato e due fratelli agricoltori, testimoni involontari

La Corte d'assise di Foggia ha condannato all'ergastolo Giovanni Caterino, 40 anni, unico imputato della strage di mafia di San Marco in Lamis (Foggia), in cui vennero uccisi il 9 agosto 2017 il boss di Manfredonia Mario Luciano Romito, il cognato Matteo de Palma e i fratelli Aurelio e Luigi Luciani, uccisi perché testimoni involontari dell'agguato.La sentenza è stata emessa dopo tre ore di Camera di consiglio. Caterino è accusato di quadruplice omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso e porto e detenzione di armi in concorso. Secondo l'accusa, è il basista del commando armato ovvero colui il quale sia nei giorni precedenti sia nel giorno dell'agguato pedinò le vittime designate. Considerato reale obiettivo del killer era Mario Luciano Romito, 52 anni, esponete di spicco dell'omonima famiglia scarcerato sei giorni prima della sua uccisione.è stata chiesta dal pubblico ministero della Dda di Bari Luciana Silvestri.Caterino è detenuto dal 16 ottobre 2018 e si dichiara innocente. Il pm ha ricostruito l'intera vicenda e l'inchiesta: intercettazioni ambientali, tabulati telefonici e analisi gps su Fiat Grande Punto che l'imputato avrebbe utilizzato per pedinare Romito.