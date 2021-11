Serve maggiore trasparenza nella circolazione dei dati Oms: a Sud Africa spetterebbe una medaglia

"Il Sudafrica dovrebbe ottenere una medaglia d'oro per la qualità della sua scienza e della sua trasparenza nel rilevamento della variante Omicron del coronavirus e non affrontare dei divieti di viaggio". A dirlo una portavoce dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Margaret Harris, parlando alla Cnn."Non abbiamo visto abbastanza di questo, cioè della trasparenza in particolare. E in effetti, far sentire al Sudafrica che fare tutte le cose bene porta a un risultato molto negativo non è positivo", ha aggiunto Harris, secondo cui questo potrebbe essere anche un deterrente alla trasparenza per il resto del mondo."Altri Paesi allora, se vedono questo tipo di conseguenze, penseranno: "Perché dovremmo dire che abbiamo questo problema?'", ha detto ancora Harris alla Cnn.